Департамент полиции и погранохраны и Министерство внутренних дел с мая этого года хотят закрыть передвижение пешеходов на Нарвском погранпункте по ночам, поскольку количество пересечений границы с февраля сократилось.

По словам центриста Евграфова, подобное решение вызывает целый ряд вопросов, поскольку лишь в феврале 2024 года более 13 000 человек пересекли нарвскую границу именно ночью, то есть, за одну ночь ее пересекли около 433 человек.

«Эти цифры говорят о том, что в феврале пункт пропуска работал с достаточно высокой нагрузкой и потребность в пересечении границы по-прежнему высока», - написал Евграфов министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу.

В ответ Ляэнеметс сообщает депутату, что решение об изменении времени работы погранперехода в Нарве было принято правительством в первую очередь из-за реконструкции погранперехода «Ивангород», из-за которого с февраля пересечь границу на транспортном средстве стало невозможно.

«За первые две недели апреля государственную границу в ночное время пересекли 7096 человек, что составило лишь 13% от общего числа пересекших границу», - дополняет картину министр внутренних дел.

«Несомненно, решение правительства республики основано также на том, что Эстония последовательно рекомендовала своим гражданам вообще избегать поездок в Российскую Федерацию», - продолжает Ляэнеметс.

По его словам, своими незаконными военными действиями в Украине Россия «серьезно нарушает международное право и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность».