Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс ответил на вопросы депутата Рийгикогу Алексея Евграфова по поводу дальнейшей организации работы пограничного пункта «Нарва-1».
Департамент полиции и погранохраны и Министерство внутренних дел с мая этого года хотят закрыть передвижение пешеходов на Нарвском погранпункте по ночам, поскольку количество пересечений границы с февраля сократилось.
По словам центриста Евграфова, подобное решение вызывает целый ряд вопросов, поскольку лишь в феврале 2024 года более 13 000 человек пересекли нарвскую границу именно ночью, то есть, за одну ночь ее пересекли около 433 человек.
«Эти цифры говорят о том, что в феврале пункт пропуска работал с достаточно высокой нагрузкой и потребность в пересечении границы по-прежнему высока», - написал Евграфов министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу.
В ответ Ляэнеметс сообщает депутату, что решение об изменении времени работы погранперехода в Нарве было принято правительством в первую очередь из-за реконструкции погранперехода «Ивангород», из-за которого с февраля пересечь границу на транспортном средстве стало невозможно.
«За первые две недели апреля государственную границу в ночное время пересекли 7096 человек, что составило лишь 13% от общего числа пересекших границу», - дополняет картину министр внутренних дел.
«Несомненно, решение правительства республики основано также на том, что Эстония последовательно рекомендовала своим гражданам вообще избегать поездок в Российскую Федерацию», - продолжает Ляэнеметс.
По его словам, своими незаконными военными действиями в Украине Россия «серьезно нарушает международное право и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность».
Кроме того, мы видим, как Российская Федерация вновь пытается направить поток нелегальных мигрантов со своей территории в страны Евросоюза, указывает Лаури Ляэнеметс.
«Тем, кто направляется в Российскую Федерацию, необходимо учитывать, что пропускные пункты на границе могут быть закрыты без предварительного уведомления из соображений безопасности, и вернуться в Эстонию обычным маршрутом будет невозможно», - говорится в ответе главы МВД депутату.
А по семейным обстоятельствам?
Алексей Евграфов также поинтересовался, насколько увеличится время ожидания, если сократить время работы погранпункта, и что делать людям, которым необходимо пересечь границу немедленно, например, по семейным обстоятельствам.
«Число пересекающих границу днем может увеличиться, но незначительно, поскольку на поездки в ночное время приходится лишь небольшая часть пересекающих границу», - считает Ляэнеметс.
Департамент полиции и погранохраны имеет право разрешить пересечение границы при применении правил шенгенской границы во время, отличное от указанного времени работы пограничного пункта, если в этом есть особая необходимость или в случае непредвиденной чрезвычайной ситуации, продолжает он.
«Однако следует учитывать, что пропускной пункт «Нарва-1» закрыт в ночное время и никакие семейные обстоятельства не дают права пересекать границу в то время, когда пункт пропуска через границу закрыт», - говорит министр.
«Что делать людям, которые по каким-то причинам не смогли пересечь границу до 23:00 и вынуждены остаться на российской стороне?» - задал очередной вопрос Евграфов.
«Люди будут проинформированы об измененных часах работы, чтобы они знали, как подготовиться к пересечению границы. Цель изменений - закрытие пограничного пункта в ночное время, - поясняет Лаури Ляэнеметс.
Намерен ли Департамент полиции и погранохраны в будущем еще больше сократить время работы погранпунктов на границе Эстонии и России (в том числе погранпункта «Нарва-1»)?
На сегодняшний день Департамент полиции и погранохраны не сделал такого предложения министру внутренних дел.
«Однако, как объяснялось выше, в изменившейся ситуации с безопасностью нельзя исключать необходимость срочных изменений в организации работы пограничных пунктов», - резюмирует Ляэнеметс.
С февраля 2024 года Россия закрыла возможность пересечения границы на автотранспорте через пункт пропуска «Нарва», что привело к сокращению числа пересечений границы.
Если в январе на пограничном пункте «Нарва» было более 170 000 пересечений, то в феврале - около 108 000. Кроме того, почти вдвое увеличилось количество ночных переходов.