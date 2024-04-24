Американская помощь наконец будет выделена, но у Украины остается масса других проблем. Потенциальные дезертиры убили полицейского во время проверки документов. Легендарное подразделение «Азов» воюет в составе ВСУ, но не имеет права на современное западное оружия из-за пропаганды в СМИ. Эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Почему Трамп поддержит Украину, убийство полицейского при исполнении и «нацисты Азова». Обзор событий в Украине
Полугодичная эпопея с выделением Украине американской помощи, оказалась почти на финише. Согласие Конгресса на выделение 61 млрд долларов означает не просто деньги и оружие на оборону: это решение обозначило реальное существование двухпартийной поддержки в США и возможность преемственности украинской политики Белого дома в случае смены президента.
Киев воодушевлен, Запад приветствует, россияне усиливают бомбардировки и наступление, чтобы успеть захватить как можно больше до поступления отсутствующих вооружений ВСУ. В то же время ситуация обнажила в украинской обороне сразу несколько фундаментальных проблем.
Первая проблема - полная зависимость от внешней поддержки. Вторая - обусловленность этой поддержки внутриполитическими процессами в США и других странах Запада. Третья - западные партнеры до сих пор так и не определились с единым видением победы Украины и поражения России.
Как показали заявления натовских политиков в последние месяцы, на фоне успешности российского наступления Запад оказался не таким уж бескомпромиссным в вопросе восстановления территориальной целостности Украины. Когда же нет единого видения цели, то и сама поддержка является ситуативной - и это очень ясно услышали в Москве.
Похоже, Дональд Трамп наконец нащупал свой интерес в том, чтобы Украина не проиграла войну сейчас. В случае возможного возвращения в Овальный кабинет он хотел бы лично «урегулировать» конфликт, принудив Киев к территориальным уступкам России. Но для того, чтоб эти уступки были компромиссом, а не поражением Запада (и, соответственно, США), у Украины должна быть сильная переговорная позиция.
Как говорится, ничего личного, просто бизнес! Но такое объяснение смены позиции республиканцев означает не конец, а скорее начало проблем Украины: в таком случае этот транш может стать последним, а Путин делает ставку именно на затягивание конфликта.
Как отметил в комментарии для Bloomberg научный сотрудник киевского Национального института стратегических исследований Николай Белесков, «одобренной Конгрессом помощи хватит, чтобы замедлить продвижение оккупантов на фронте, но для нового наступления защитников нужна дополнительная поддержка».
То есть пока что западная помощь направлена на сдерживание агрессора, а не на его поражение. А это означает путь к поражению Украины, потому что война будет затягиваться, истощая ресурсы Украины и ее западных партнеров, а также психологические силы украинцев.
Для того чтобы эффективно воевать, нужна уверенность в победе, а нестабильность западной помощи и метания республиканцев в Конгрессе эту уверенность сильно снизили. Это, в свою очередь, тут же отразилось и на ситуации на фронте, и на мобилизации. Ведь если тебя посылают воевать, а ты знаешь, что воевать нечем, то захочешь ли ты идти на верную смерть? Если ты не видишь ни четко обозначенной цели, ни временного отрезка ее достижения, то откуда возьмутся силы на борьбу?
Здесь мы подошли к главной проблеме в обороне Украины: от внешних обстоятельств зависит, как выяснилось, не только фронт, но и единство украинского общества. В момент военных неудач противоречия между армией и тылом, между уехавшими и оставшимися, между правильными православными и неправильными православными, между патриотично-говорящими и оккупанто-говорящими проявились как никогда.
Государство не делает ничего для единения нации и сосредоточено только на западных партнерах, народ же является инструментом власти в обороне страны, но не партнером. Объектом, а не субъектом. Это бьет по мотивации людей, наверное, даже больше, чем ненадежность американской помощи.
Однако - в завершение этой части обзора - нужно все же поблагодарить американских конгрессменов за поддержку. В том числе - и от имени десятков тысяч погибших военных и мирных жителей, которые были убиты Россией за эти полгода дебатов и снарядного голода.
Теперь будут бояться
На фоне глобальной стратегической неопределенности серьезным положительным фактором психологической стойкости украинцев являются тактические победы ВСУ и спецслужб. В комплексе они создают не только военный эффект, но и дарят свет в конце тоннеля.
19 апреля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил уничтожение российского бомбардировщика ТУ-22М3 на территории Ставропольского края РФ. «Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам», - написал он.
В свою очередь, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Ту-22М3 был сбит на расстоянии 308 км ракетой. Судя по всему, это случилось как раз после того, как этот самолет отстрелялся крылатыми ракетами по украинским городам. Два летчика погибли.
Это первое зафиксированное уничтожение ракетой стратегического российского бомбардировщика над российской территорией. Это был самолет именно того типа, который ВС РФ чаще всего используют для ударов по мирным украинским городам. Россияне утверждают, что у них около 60 таких бортов, но, по данным украинского ГУР (Главное управление разведки), в летной готовности находятся только около 30.
Атака готовилась больше недели и ей предшествовали удары по российским радиолокационным комплексам и даже по заводу в Татарстане, где как раз ремонтируют такие самолеты.
Ранее Украина уже заявляла о случаях повреждения Ту, но это происходило на аэродромах и беспилотниками. Это заставляло РФ отодвигать свою стратегическую авиацию подальше от границ Украины. В небе российская военная авиация чувствовала себя в безопасности. После поражения борта ракетой во время боевого вылета морально-психологическое состояние летного состава бомбардировщиков изменится.
Проблема, которая уже стреляет
Одним из самых резонансных событий минувшей недели в Украине было убийство военнослужащими полицейского. Оно произошло 20 апреля ночью в Винницкой области. Это далеко от фронта. Во время комендантского часа патруль остановил для проверки автомобиль с двумя мужчинами. Это была обычная процедура проверки, но из машины открыли огонь. Погиб 20-летний полицейский, его напарник получил ранения.
По видео с нательных камер полицейских быстро установили личности подозреваемых. Оказалось, что они являются действующими военнослужащими сухопутных войск. Уже через день отец и сын, соответственно 52 и 26 лет, были задержаны в Одесской области. Полиция считает, что они намеревались покинуть страну через молдавскую границу.
Теперь арестованным светит наказание за убийство, покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов при исполнении, незаконное обращение с оружием и дезертирство. Самое важное в этой истории - мотив.
«Относительно причины нападения на полицейских, они говорят, что перевозили боевые гранаты и якобы это стало причиной», - пояснила в телеэфире пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная. Этот случай обозначил проблему, которая до этих трагических выстрелов в полицейских еще не стала очевидной: количество оружия, попадающего с фронта в тыл.
Ведь если бы эти военные поехали не ночью, в комендантский час, а днем; если бы их не остановила полиция, - эти боевые гранаты попали бы в руки кому-то далеко от линии фронта. И это даже хорошо, если в ходе следствия выяснится причастность подозреваемых, например, к российской ДРГ. Тогда гранаты в тылу - это просто частный случай. А если это бизнес? Или сувенир? Важно понять, каков масштаб такого явления.
«Кафкианская ситуация»
И напоследок еще один факт, который был обнародован лидером обороны Мариуполя, командиром 12-й бригады специального назначения «Азов» Нацгвардии Украины Денисом Прокопенко. Легендарное подразделение воюет, не имея современного западного оружия!
Оказывается, с 2017 года и по сей день существует запрет на передачу «Азову» западных вооружений. Он был зафиксирован в ряде законов США в виде поправки: Никакие предоставленные средства, в соответствии с этим, не могут быть использованы для вооружения, обучения или другой помощи батальону «Азов».
Поправка была обусловлена тем, что журнал Foreign Affairs, а также некие «другие ведущие СМИ» охарактеризовали батальон «Азов», как «откровенно неонацистский» и «фашистский».
Странное основание для законодательного решения. Не было доказанных фактов, были лишь характеристики из СМИ! Более того, батальон «Азов» давно не существует юридически. Он еще в конце 2014 года стал отдельным отрядом специального назначения, а с февраля 2023г. стал 12-й бригадой спецназначения «Азов» Национальной гвардии Украины. А запрет по-прежнему почему-то действует!
«Сколько еще украинских военных, бойцов нашей бригады, защищающих не только свободу и независимость Украины, но и весь свободный западный мир от настоящих, невыдуманных нацистов современности, должны погибнуть и получить ранения из-за отсутствия необходимого современного западного вооружения, чтобы «Азов» наконец-то убрали из Appropriations bill из всех черных списков?», - задается вопросом Денис Прокопенко.
Справка об авторе
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года - главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.