Почему Трамп поддержит Украину, убийство полицейского при исполнении и «нацисты Азова». Обзор событий в Украине

Как говорится, ничего личного, просто бизнес! Но такое объяснение смены позиции республиканцев означает не конец, а скорее начало проблем Украины: в таком случае этот транш может стать последним, а Путин делает ставку именно на затягивание конфликта.

Как отметил в комментарии для Bloomberg научный сотрудник киевского Национального института стратегических исследований Николай Белесков, «одобренной Конгрессом помощи хватит, чтобы замедлить продвижение оккупантов на фронте, но для нового наступления защитников нужна дополнительная поддержка».

То есть пока что западная помощь направлена на сдерживание агрессора, а не на его поражение. А это означает путь к поражению Украины, потому что война будет затягиваться, истощая ресурсы Украины и ее западных партнеров, а также психологические силы украинцев.

Для того чтобы эффективно воевать, нужна уверенность в победе, а нестабильность западной помощи и метания республиканцев в Конгрессе эту уверенность сильно снизили. Это, в свою очередь, тут же отразилось и на ситуации на фронте, и на мобилизации. Ведь если тебя посылают воевать, а ты знаешь, что воевать нечем, то захочешь ли ты идти на верную смерть? Если ты не видишь ни четко обозначенной цели, ни временного отрезка ее достижения, то откуда возьмутся силы на борьбу?