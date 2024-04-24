Меня зовут Марлеен Паберит. Я дочь Яне Паберит. Моя мать совершила ассистированный суицид в Швейцарии в 2019 году, и эта тема тогда освещалась в Pealtnägija. В воскресенье Postimees опубликовал статью-мнение Рийны Солман на эту же тему, которая также была затронута и в программе Impuls.
ОТВЕТ РИЙНЕ СОЛМАН ⟩ Моя мать совершила ассистированный суицид. Должна сказать, что ваши комментарии оскорбительны
Перевод: Павел Соболев
Посмотрела передачу, стала размышлять. Прежде всего, я рада, что тема воспринимается всерьез и обсуждается. Спасибо!
Вот мой ответ уважаемой госпоже Солман.
Я внимательно слушала вас, и слышала вашу надежду, что родственники и друзья Яне Паберит не будут уязвлены или оскорблены. Во вступительной части посвященной вам страницы на сайте Рийгикогу говорится:
«Моя цель - создать заботливую и безопасную среду, в которой семьи и дети смогут жить хорошо, молодые люди смогут реализовать себя, а старшее поколение сможет достойно стареть. Я работаю в предприимчивой, заботливой и сплоченной стране, где друг друга поддерживают. Никто не должен оставаться незамеченным и быть наедине со своими заботами».
Однако ваше выступление в Impuls заставило меня задуматься, а так ли это на самом деле? Мне было жаль слышать, что «реклама» ситуации моей матери напугала вас, но, оглядываясь назад, могу сказать, что для этого не было никаких причин. Мама создала веб-сайт ALS Eesti вместе с приятными и отзывчивыми людьми, освещение в СМИ помогло повысить осведомленность о редких заболеваниях, проблемных областях нашей социальной системы (и многое другое), были сделаны пожертвования (не только для моей матери, чтобы поехать в Швейцарию, но и для других людей, страдающих боковым амиатрофическим склерозом и другими редкими заболеваниями), были организованы благотворительные акции.
Мне искренне жаль, что вы считаете легализацию помощи в уходе из жизни ужасающей и даже преступной! Серьезно!
Мы с сестрой нашли отрывок из маминой книги:
«…это дни плача, разрыва отношений, мочеиспускания в трусики (и многого другого), изменения личности, судорог, беспомощности, постельного режима, неконтролируемого слюнотечения, тоски, одиночества, страха, предательства, трубок внутри, боли, психического и физического дискомфорта 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чувства вины, аппаратов искусственной вентиляции легких, безнадежности, горя. И я говорю не только о больных. Близкие тоже проходят через все это».
Но это здорово, что вы думаете, что ассистированный суицид связан с депрессией. Это определенно его часть, так что да.
У нас никак не регулируется ассистированный суицид, и вы не хотите, чтобы мы дошли до этой стадии (легализации) просто по психологическим или экономическим причинам.
Давайте на минутку подумаем более серьезно. Процесс, ведущий к ассистированному суициду, длится месяцы (годы), требует участия профессионалов практически на каждом этапе, все детали подробно обсуждаются. Вам придется посещать разных врачей, заполнять большое количество документов. Скажем так, «просто психологические или экономические причины» здесь не являются определяющим фактором, и, честно говоря, грустно, что у вас, как члена Рийгикогу, такая твердая и негативная позиция по теме, по которой у вас, как становится ясно, нет никаких специальных знаний.
У меня возникли и еще мысли, но пока что я остановлюсь.