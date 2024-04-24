ОТВЕТ РИЙНЕ СОЛМАН ⟩ Моя мать совершила ассистированный суицид. Должна сказать, что ваши комментарии оскорбительны

«Моя цель - создать заботливую и безопасную среду, в которой семьи и дети смогут жить хорошо, молодые люди смогут реализовать себя, а старшее поколение сможет достойно стареть. Я работаю в предприимчивой, заботливой и сплоченной стране, где друг друга поддерживают. Никто не должен оставаться незамеченным и быть наедине со своими заботами».

Однако ваше выступление в Impuls заставило меня задуматься, а так ли это на самом деле? Мне было жаль слышать, что «реклама» ситуации моей матери напугала вас, но, оглядываясь назад, могу сказать, что для этого не было никаких причин. Мама создала веб-сайт ALS Eesti вместе с приятными и отзывчивыми людьми, освещение в СМИ помогло повысить осведомленность о редких заболеваниях, проблемных областях нашей социальной системы (и многое другое), были сделаны пожертвования (не только для моей матери, чтобы поехать в Швейцарию, но и для других людей, страдающих боковым амиатрофическим склерозом и другими редкими заболеваниями), были организованы благотворительные акции.