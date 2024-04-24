Байден подписал законопроект о военной помощи Украине в размере почти 61 миллиарда долларов

«То, что мы делаем - это пощечина американцам, которые послали нас сюда представлять их. Вместо того чтобы обсуждать законы о закрытии границы и лечении экономики, мы готовимся послать миллиарды одной из самых коррумпированных стран в мире. Война в Украине в тупике, уже давно. Закачивая деньги в украинские карманы, мы только продлеваем конфликт, что ведет к новым смертям», - заявил сенатор Табервилл.

Президент Украины Владимир Зеленский немедленно поблагодарил американских сенаторов за их решение.

«Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира», - говорится в заявлении Зеленского.

«Я также ценю поддержку президента Байдена и с нетерпением ожидаю быстрого подписания законопроекта и передачи следующего пакета военной помощи […] Дальнобойные средства Украины, артиллерия и ПВО - это крайне важные инструменты скорейшего восстановления справедливого мира», - гласит заявление президента Украины.

Как проходило обсуждение

Процедурное голосование, которое было запланировано на 13:00 по Вашингтону (17:00 GMT), было ненадолго отложено из-за позиции республиканцев - они пожаловались, что не могут предложить поправки к законопроекту.

Сенаторы Эрик Шмитт из Миссури и Майк Ли из Юты обвинили лидера демократов Чака Шумера в том, что он протащил свой вариант законопроекта с минимальными дебатами.

Берни Сандерс, независимый сенатор от Вермонта, согласился с ними.