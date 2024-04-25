Монстры у ворот рая: в Таллинне покажут один из ключевых фильмов современности

И вот вершители судеб человечества столпились перед вратами рая в ожидании, когда им позволят проникнуть в его чертоги. Они задаются теми последними вопросами, ответы на которые услышат зрители фильма. Этим монументальным полотном 72-летний Александр Сокуров завершает свою сагу о вождях прошлого века, снискавшего мрачную славу самого кровожадного в истории человечества.

Александр Сокуров на кинофестивале в Локарно, 2022. Фото: Nick Zonna / IPA/SIPA/Nick Zonna / IPA/SIPA

Фильм был запрещен к публичному показу на родине Сокурова. Единственная возможность приобщиться к последней работе всемирно известного режиссера - воспользоваться малым экраном персонального устройства. Однако визуальные возможности компьютеров и тем более смартфонов ограничены, что идет вразрез с авторским замыслом.

На большом экране фильм увидели зрители кинофестиваля в Локарно (Швейцария), а также в Пусане (Южная Корея), Токио. В ближайшее время фильм выйдет в англоязычный прокат. Таллиннский зритель получит уникальную возможность увидеть фильм на большом экране в соответствии с замыслом одного из важнейших режиссеров современности.

Продолжительность фильма 1 час 20 мин. Языки - немецкий, грузинский, английский, русский. Субтитры - эстонские, английские, русские.

Показы пройдут в кинотеатре «Артис» (ТЦ «Солярис») 26 апреля в 19.00 и 1 мая в 17.00. 26 апреля после показа пройдет обсуждение фильма.

MTÜ OTAKU благодарит продюсера Николая Янкина за предоставление копии фильма.