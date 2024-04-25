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Монстры у ворот рая: в Таллинне покажут один из ключевых фильмов современности

rus.postimees.ee
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Кадр из фильма о конце вершителей человеческих судеб.
Кадр из фильма о конце вершителей человеческих судеб. Фото: JAFF archive

В рамках проходящего в Таллинне 18-го фестиваля JAFF будет представлен фильм «Сказка» Александра Сокурова. Экспериментальная историко-хроникальная картина сделана в новаторской анимационной технике. Ее герои - вожди народов Муссолини. Сталин, Черчилль, Гитлер, написавшие историю XX века кровавыми чернилами. Обожаемые и ненавидимые миллионами людей, они не постояли за ценой своей прижизненной славы.

И вот вершители судеб человечества столпились перед вратами рая в ожидании, когда им позволят проникнуть в его чертоги. Они задаются теми последними вопросами, ответы на которые услышат зрители фильма. Этим монументальным полотном 72-летний Александр Сокуров завершает свою сагу о вождях прошлого века, снискавшего мрачную славу самого кровожадного в истории человечества.

Александр Сокуров на кинофестивале в Локарно, 2022.
Александр Сокуров на кинофестивале в Локарно, 2022. Фото: Nick Zonna / IPA/SIPA/Nick Zonna / IPA/SIPA

Фильм был запрещен к публичному показу на родине Сокурова. Единственная возможность приобщиться к последней работе всемирно известного режиссера - воспользоваться малым экраном персонального устройства. Однако визуальные возможности компьютеров и тем более смартфонов ограничены, что идет вразрез с авторским замыслом.

На большом экране фильм увидели зрители кинофестиваля в Локарно (Швейцария), а также в Пусане (Южная Корея), Токио. В ближайшее время фильм выйдет в англоязычный прокат. Таллиннский зритель получит уникальную возможность увидеть фильм на большом экране в соответствии с замыслом одного из важнейших режиссеров современности.

Продолжительность фильма 1 час 20 мин. Языки - немецкий, грузинский, английский, русский. Субтитры - эстонские, английские, русские.

Показы пройдут в кинотеатре «Артис» (ТЦ «Солярис») 26 апреля в 19.00 и 1 мая в 17.00. 26 апреля после показа пройдет обсуждение фильма.

MTÜ OTAKU благодарит продюсера Николая Янкина за предоставление копии фильма.

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