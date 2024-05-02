АНДРЕЙ КУЗИЧКИН У Эстонии и России был общий оккупант – советская власть

В мае 1933 года на остров размером 500 на 1500 метров было высажено более 6000 ссыльных. Очевидцы вспоминали, что голодные, истощенные люди после трех недель пути не имели никаких инструментов и навыков борьбы с трудностями. Ночью температура была ниже нуля, на земле лежал снег. Обледеневшие и изможденные люди были способны только жечь костры, сидеть, лежать, спать у огня, бродить по острову и есть гнилушки, кору, мох и насекомых.

По острову пошли пожары. Люди начали умирать. Они заживо сгорали у костров во время сна, умирали от истощения, холода и ожогов. В первые сутки после солнечного дня бригада могильщиков смогла закопать 295 трупов. Но умерших было больше и их тела начали разлагаться. Только на четвертый или пятый день прибыла на остров ржаная мука, которую и начали раздавать поселенцам по 300-500 граммов на человека.

Получив муку, люди бежали к воде, делали из муки «болтушку» и ели. При этом многие даже не смешивали муку с водой, а сразу съедали ее, после чего падали и задыхались, умирая от удушья, потому что мука забивала дыхательные пути. Вскоре на острове вспыхнула эпидемия дизентерии и начался каннибализм.