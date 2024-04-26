Десятки добровольцев отправились на уборку: обнаруженное на побережье Хийумаа загрязнение оказалось нефтепродуктом

Перевод: Сергей Светлов

По словам заместителя начальника регионального отдела надзора Департамента окружающей среды Лийны Симпсон, взятые инспекторами образцы указывают на нефтепродукт. «По данным лаборатории, речь идет о продукте перегонки сырой нефти - вакуумном газойле. Такое вещество может попасть в море вместе с водой для промывки танкеров», - сказала она.

По данным департамента, внешне это загрязнение похоже на загрязнение мазутом, обнаруженное в 2022 на побережье Ристна-Калана в Хийумаа и на побережье Вормси в Ляэнемаа, однако это не одно и то же вещество.

Загрязнение на побережье Хийумаа. Фото: Keskkonnaamet

По словам Симпсон, пока нет сообщений о загрязнении птиц или животных. «Нефтепродукт остается в холодной воде в виде твердых комков, но в солнечный день эти комки на пляже, вероятно, становятся липкими, тают и начинают растекаться. Природа способна самостоятельно разложить небольшое количество такого загрязнения», - сказала она.

По инициативе властей Хийумаа сегодня более 30 добровольцев, включая инспекторов по охране окружающей среды Хийумаа, собрались для уборки берегового загрязнения. В качестве следующего шага Департамент окружающей среды начнет моделировать возможное распространение загрязнения, чтобы определить возможный его источник.