Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о полицейском рейде по поиску нелегалов в Таллинне, а также о семейном насилии в Силламяэ. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в бане и о ДТП на Сааремаа.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Семейное насилие, полицейский рейд по поиску нелегалов, пожар в бане
Насилие
25 апреля поступило сообщение, что в квартире на Ярве-теэ в поселке Клоога волости Ляэне-Харью, произошел конфликт, в ходе которого 42-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему 47-летнему сожителю. Поскольку мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и представлял опасность для себя и окружающих, полиция доставила его в вытрезвитель.
Поздним вечером 25 апреля в Тарту поступил вызов в полицию на улицу Яама, где 31-летний мужчина избивал свою сожительницу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления.
25 апреля в полицию поступило сообщение, что 48-летний мужчина избил свою жену на улице Ранна в Силламяэ.
В полицию сообщили, что 24 апреля 19-летний юноша избил мужчину недалеко от моста на тропе Яансона в центре Пярну.
В полицию поступило сообщение, что 24 апреля 32-летний мужчина напал на свою сожительницу в доме на улице Равила в Курессааре.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кража
24 апреля было обнаружено, что из гусеничного экскаватора Liebherr, припаркованного на участке в Пыльвамаа был украден стартерный аккумулятор. Ущерб составил около 300 евро.
Мошенничество
25 апреля в полицию обратилась жительница Тарту, которой на Whatsapp позвонил якобы телефонный оператор. Женщину попросили назвать идентификационный код и пароли, которые она сообщила. После этого жертве позвонил предполагаемый чиновник и попросил ее отнести деньги в почтовый автомат для проведения расследования. Жертва отнесла в почтовый автомат 8500 евро. Детали мошенничества выяснит полиция в ходе уголовного расследования.
Безопасность на границе
25 апреля гражданину Республики Молдова 1993 года рождения выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд в Шенгенскую зону на 5 лет и поместили в центр содержания, поскольку он незаконно находился в Шенгенской зоне в течение 62 дней.
25 апреля сотрудники полиции провели проверку законности пребывания и работы иностранных граждан. Всего было проверено четыре адреса в Таллинне. Гражданин Республики Индия 1997 года рождения и гражданин Соединенных Штатов Америки 1989 года рождения не имели права работать в Эстонии. В отношении их проводятся процессуальные меры.
За прошедшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан Киргизии, одного гражданина Украины, одного гражданина Парагвая и одного гражданина Узбекистана.
Также за минувшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию гражданина Молдовы, так как у него не было необходимых документов для пересечения границы. Ему было отказано во въезде, и он был отправлен обратно в Россию.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
ДТП
25 апреля в 15:21 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Пяхкла на Сааремаа. На повороте перевернулся грузовик, перевозивший дрова. Спасатели устранили риск возгорания на транспортном средстве, а скорая помощь осмотрела состояние здоровья находившихся в грузовике людей.
Пожары
25 апреля в 15:16 в Центр тревоги поступило сообщение, что с балкона многоквартирного дома на на Ыйсмяэ-теэ в Хааберсти виден дым. Звонивший был жителем соседнего дома. Спасатели Нымме и Лиллекюла немедленно прибыли на место, установили выдвижную лестницу и увидели, что на балконе задымился стул. Предположительно, он начал дымиться от непотушенного окурка или горячего пепла с верхнего или соседнего балкона, который упал на стул. Дымящийся стул был потушен.
25 апреля в 22:37 на Сауна-теэ в поселке Рамси полностью сгорел небольшой сарай для инструментов (1x1 м). Спасатели потушили остатки сооружения за пятнадцать минут. Причина возгорания выясняется.
25 апреля в 11:22 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Эйамаа волости Тюри. По неизвестной причине включилась электрическая плита, на которой начало подгорать блюдо, что привело к возгоранию стены за плитой. Дымовой датчик Nublu немедленно предупредил хозяев о пожаре, и быстро вернувшиеся домой владельцы смогли потушить пожар. Спасатели проверили всю кухню с помощью тепловизора и не обнаружили больше никакой опасности, но попросили хозяина вызвать электрика, прежде чем снова включать предохранители.
25 апреля в 11:15 спасатели получили сообщение, что в деревне Касти загорелась баня площадью около 20 м², перед дверью которой горел деревянный бочонок, от которого огонь распространился на стропила бани. Спасатели смогли ликвидировать пожар к 12:12. Предварительно, есть основания полагать, что пожар возник из-за горящего пепла, брошенного в пластиковое ведро для золы. Огонь не проник внутрь бани, однако были повреждены подкровельное пространство, терраса и одна внешняя стена.
Прочее
26 апреля, рано утром, около пяти часов, в Центр тревоги поступило сообщение об отравлении жителей дома на улице Кеск в поселке Варнья. Всего плохо себя почувствовали двое мужчин, две женщины и ребенок. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
26 апреля в 00:10 в квартире на Тартуском шоссе в Каркси-Нуйа сработал установленный датчик угарного газа, предупредив о риске отравления. Спасатели нашли источник угарного газа в квартире соседа снизу, где заслонка отопительного прибора была закрыта слишком рано. Помещения были проветрены, двое жильцов не жаловались на проблемы со здоровьем.
25 апреля спасатели бросились на помощь овчарке, которая упала в пустой колодец на Сааремаа. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.