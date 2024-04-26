СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Семейное насилие, полицейский рейд по поиску нелегалов, пожар в бане

Безопасность на границе

25 апреля гражданину Республики Молдова 1993 года рождения выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд в Шенгенскую зону на 5 лет и поместили в центр содержания, поскольку он незаконно находился в Шенгенской зоне в течение 62 дней.

25 апреля сотрудники полиции провели проверку законности пребывания и работы иностранных граждан. Всего было проверено четыре адреса в Таллинне. Гражданин Республики Индия 1997 года рождения и гражданин Соединенных Штатов Америки 1989 года рождения не имели права работать в Эстонии. В отношении их проводятся процессуальные меры.

За прошедшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан Киргизии, одного гражданина Украины, одного гражданина Парагвая и одного гражданина Узбекистана.

Также за минувшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию гражданина Молдовы, так как у него не было необходимых документов для пересечения границы. Ему было отказано во въезде, и он был отправлен обратно в Россию.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

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