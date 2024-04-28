Союз женщин решил больше не выбирать мать и отца года

Отныне лучших мать и отца ежегодно будут выбирать в каждом уезде отдельно, заявила Моника Хауканымм в интервью ERR: «Может быть, пришло время передать эстафету им».

«36 лет назад Союз женщин взял на себя миссию сделать День матери и День отца национальными праздниками», - отметила она.

«Нам поступила критика относительно того, почему ежегодно выбирается лишь одна мать года и один отец года. Их так много. Сейчас самое время выдвинуть своих отцов и матерей в каждом из уездов», - добавила Хауканымм.

Напомним, что в 2023 году президент Алар Карис отказался от участия в мероприятии Союза женщин Эстонии, посвященному Дню матери.

Прошлой весной в концертном зале Estonia в ходе церемонии награждения президент прямо заявил, какие узкие места он видит в избрании матери года, организованном Союзом женщин.

По словам Кариса, женщина может быть матерью года, даже если она не замужем, поэтому матери, воспитывающие детей в одиночку, а также жертвы домашнего насилия остаются за бортом.

Президент также отметил, что роль матери нужно рассматривать шире и в матери нужно видеть и женщину. «Общество должно сделать все, чтобы каждая мать, помимо материнства, могла выполнять эти роли так, как ей удобно».

В-третьих, в своем тогдашнем выступлении Карис подчеркнул, что подгонять матерей под единые стандарты неуместно. «Если бы я мог, я бы сейчас дал звание матери года всем матерям», - сказал он.