Трудовая инспекция: в прошлом году в Эстонии на работе погибли десять человек

«Десять здоровых людей, десять молодых людей, у которых остались близкие. Десять. Это слишком много для маленькой Эстонии», - указывает Трудовая инспекция на своей страничке в Facebook.

Сегодня, 28 апреля, Всемирный день охраны труда – это день памяти людей, погибших при исполнении служебных обязанностей.

«Давайте и мы будем помнить о них и будем каждый день осторожны, как в роли работников, так и в роли работодателей, чтобы никому не приходилось рисковать своей жизнью, зарабатывая на жизнь», - призывает Трудовая инспекция.

Согласно данным Eurostat, Эстония по количеству несчастных случаев со смертельным исходом на производстве в расчете на 100 000 работников оказалась на девятом месте среди всех стран ЕС.

Статистика была обнародована в конце 2023 года, при этом Eurostat сравнивал данные за 2021 год.

В Эстонии показатель случаев смертей на 100 000 работников составлял 2,23. При этом средний показатель по ЕС - 1, 76.

Среди сфер деятельности наибольшее число смертельных случаев пришлось на сферы транспортировки, складирования, строительства и общественного управления.

Что такое несчастный случай на производстве? Это причинение ущерба здоровью работника или смерть работника, которые произошли: при выполнении данной работодателем рабочей задачи или при осуществлении другой работы, выполняемой с его разрешения;

во время перерыва, входящего в рабочее время;

во время осуществления иной деятельности в интересах работодателя. В качестве несчастного случая на производстве не рассматриваются ущерб здоровью или смерть, произошедшие в перечисленных случаях, но не находящиеся в причинно-следственной связи с работой работника или рабочей средой.