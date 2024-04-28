Дело о попадании зажигательной смеси в Музей оккупации Латвии довело следователей до Даугавгривской тюрьмы в Даугавпилсе. Передача LTV De Facto сообщает, что нападение на музей могло быть организовано именно из места заключения. Расследуется версия, что это была устроенная Россией диверсия, сообщает Rus.TVNET.
Российская диверсия? ⟩ Нападение на Музей оккупации Латвии, возможно, было организовано из тюрьмы
В конце февраля в Музее оккупации Латвии молотком выбили окно и бросили в кабинет директора зажигательную смесь. Через пару дней задержали и взяли под стражу предполагаемых виновников. Они и ранее находились в поле зрения правоохранительных органов в связи с наркотиками. Предполагаемый поджигатель - Валентин Размерица. Якобы он согласился с предложением Виталия Лукьяновича бросить в музей коктейль Молотова. Преступление поддержала супруга Лукьяновича Мария Дзене.
В распоряжение De Facto попала неофициальная информация, подтверждающая, что нападение, возможно, было организовано из тюрьмы через мобильное приложение связи Telegram.
В середине апреля Служба госбезопасности (VDD) провела следственные действия в Даугавгривской тюрьме в Даугавпилсе. Есть подозрения, что один из заключенных через Telegram предложил Лукьяновичу найти лиц, которые за деньги могли бы напасть на музей.
«Я, к сожалению, не смогу вам подробно прокомментировать эти события, но в отношении проблематики, связанной с попаданием средств связи к заключенным, это не новый феномен. Это реальность, в том числе и в других местах. С этим надо бороться», - заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис («Новое Единство»).
В VDD подтверждают, что при расследовании инцидента с попаданием зажигательной смеси в Музей оккупации вскрылись новые обстоятельства. Поэтому из расследования Госполиции выделен новый уголовный процесс, который переняла VDD.
«Уголовно-процессуальные действия в Даугавгривской тюрьме проводились в рамках этого уголовного процесса по подозрению (…) в организации умышленного повреждения чужого имущества и оказании помощи России в направленной против Латвийской Республики деятельности группы лиц», - сообщила VDD в письменном ответе.
Галерея: заседание суда по делу о поджоге Музея оккупации
Госсекретарь Минюста Михаил Папсуевич о деталях расследования VDD не был в курсе, но пояснил, что заключенным запрещено легально пользоваться мобильными телефонами, чтобы они не ввязывались в совершение новых преступлений.
«К сожалению, мобильные телефоны используются не только для звонков домой. Мы знаем, что довольно широко в последние годы распространилась проблема - телефонные мошенники и подобные вещи. Мы все-таки должны понимать, что наш контингент, который попадает в места заключения, среди них уже некоторые имеют такую предрасположенность к совершению таких действий», - говорит Папсуевич.
По статистике, незаконный оборот телефонов в местах заключения остается актуальной проблемой.
Это в письменном ответе признают и в Управлении мест заключения. Всего в прошлом году в тюрьмах было изъято 1746 мобильных телефонов, в этом году за первые три месяца - 452. Мобильные телефоны как бросают через ограждение мест заключения, так и пытаются пронести тайком.
В уголовном процессе Госполиции по факту нападения на Музей оккупации двое лиц по-прежнему заключены под стражу, а третьему - женщине с учетом выясненных следствием обстоятельств и рисков мера пресечения изменена на несвязанную с лишением свободы, сообщили в полиции.
Галерея: задержанные по делу о поджоге Музея оккупации конвоируются на судебное заседание в суд Видземского предместья Риги
В последние годы Россия все чаще использует Telegram для вербовки потенциальных шпионов и вредителей. Анализ VDD показал, что представители российских спецслужб используют эту платформу для прямого обращения к лицам, предлагая за деньги выполнять определенные задачи.
Зафиксированы случаи, когда в Telegram изначально высказывались неконкретные предложения за плату выполнять различные «простые работы».
Частично уже завершено расследование в отношении Telegram-канала, созданного 20-летним Мартином Грикисом. Он, работая по заданию российской спецслужбы, привлек 23-летнего Сергея Ходоновича, который и рисовал граффити в городской среде, чтобы создать впечатление мнимой поддержки российской агрессии, и получал сведения о базе Воздушных сил NBS.
«Взять фотоаппарат, арендовать машину и уехать куда-то фотографировать. На первый взгляд, ничего страшного. У нас полная Старая Рига людей, которые фотографируют, но [важна] цель, почему вы это делаете.
Если мы говорим об обвинениях, то это изучение военных объектов, которые являются одним из кругов интересов для РФ. Это никогда не пропадало и, правда, не исчезнет», - рассказал прокурор по делу Грикиса и Ходоновича Салвис Скайстайс.
Для Грикиса и Ходоновича передача заданий, инструктаж и расчеты прошли дистанционно. За работу было обещано 400 евро. Платежи осуществлялись в криптовалюте, а затем конвертировались в евро.
«Ребята искали возможности, каким образом заработать, и попали, можно так сказать, или были втянуты в это мероприятие», - говорит прокурор. В деле в качестве выдающего задания с российской стороны засветился некий «Александр». Следствие установило, что данное лицо является сотрудником Главного разведывательного управления вооруженных сил РФ.
Грикис и Ходонович вину признали и помогли раскрыть другое преступление. Поэтому им в этом году при апелляции тюремный срок за шпионаж в пользу российской спецслужбы снизили на три года и два года и восемь месяцев соответственно.
Сотрудничество обоих помогло выдвинуть обвинение другому участнику переписки в Telegram, гражданина Латвии Ивана Тарабанова. Его теперь судят за поездку в Украину с целью совершить акт диверсии за месяц до полномасштабного вторжения России.
Два уголовных процесса Службы госбезопасности о шпионаже в пользу России связаны с группой «Антифашисты Прибалтики» в Telegram. Оба лица - таксист Сергей Сидоров и объявленная в розыск Инга Тухбатова - якобы собирали информацию о передвижении военной техники НАТО и объектах критической инфраструктуры. По делу Сидорова в понедельник прошло второе заседание.
«Я просто переписывался для общения, там никакой секретной информации не было», - ответил Сидоров журналистам в день суда. Он надеется, что суд со всем разберется.
Согласно неофициальной информации, в другом Telegram-канале задействованы лица, которые в основном совершали действия на территории Эстонии, однако отдельные случаи - осквернение памятных мест - зафиксированы и в Латвии и Литве.
По подозрению, группа, действия которой координировали российские разведслужбы, разбила автомобили министра внутренних дел Эстонии и одного из журналистов. Служба внутренней безопасности КаПо задержала за эти преступления в общей сложности десять человек, часть из которых была завербована в соцсетях.