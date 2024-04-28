Российская диверсия? Нападение на Музей оккупации Латвии, возможно, было организовано из тюрьмы

Зафиксированы случаи, когда в Telegram изначально высказывались неконкретные предложения за плату выполнять различные «простые работы».

Частично уже завершено расследование в отношении Telegram-канала, созданного 20-летним Мартином Грикисом. Он, работая по заданию российской спецслужбы, привлек 23-летнего Сергея Ходоновича, который и рисовал граффити в городской среде, чтобы создать впечатление мнимой поддержки российской агрессии, и получал сведения о базе Воздушных сил NBS.

«Взять фотоаппарат, арендовать машину и уехать куда-то фотографировать. На первый взгляд, ничего страшного. У нас полная Старая Рига людей, которые фотографируют, но [важна] цель, почему вы это делаете.

Если мы говорим об обвинениях, то это изучение военных объектов, которые являются одним из кругов интересов для РФ. Это никогда не пропадало и, правда, не исчезнет», - рассказал прокурор по делу Грикиса и Ходоновича Салвис Скайстайс.

Для Грикиса и Ходоновича передача заданий, инструктаж и расчеты прошли дистанционно. За работу было обещано 400 евро. Платежи осуществлялись в криптовалюте, а затем конвертировались в евро.

«Ребята искали возможности, каким образом заработать, и попали, можно так сказать, или были втянуты в это мероприятие», - говорит прокурор. В деле в качестве выдающего задания с российской стороны засветился некий «Александр». Следствие установило, что данное лицо является сотрудником Главного разведывательного управления вооруженных сил РФ.