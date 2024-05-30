Какие изменения ждут Таллинн в сфере городского имущества? Много ли сделок с муниципальной собственностью задумал новый вице-мэр? Как будут решаться спорные вопросы?
Вице-мэр Таллинна: готовим компромисс по Дому черноголовых, вопрос храмов еще не поднимался
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр по вопросам городского имущества Вильяр Яаму (Партия реформ).
Фрагмент беседы:
– Каковы планы в отношении здания Братства черноголовых? В свое время долголетний спор за этот объект выиграл Таллинн, а какая участь ждет здание при новой власти?
– Мы близки к принятию компромиссного решения. Отмечу, что оно подразумевает долгосрочное использование данного здания Таллинном. Детали обнародуем примерно через месяц. Сейчас мы ведем переговоры с Министерством финансов и Департаментом культуры. Уверяю, что все стороны будут удовлетворены решением.
– Будут ли расторгнуты договоры об аренде с церковью МП? С канцелярией договор уже разорван, а что с церковными зданиями?
– Все эти здания делятся на два типа: помещения для прихожан или под офисы. Пока расторгнуты договоры об аренде офисных помещений. Насчет церковных зданий вопрос еще не поднимался. Но когда он будет поднят, мы его решим совместно с МВД.
– Последуют согласованные, практически синхронные действия?
– Да. Отмечу, что никто никого не хочет обижать. Просто все жители Эстонии, включая священников, должны уважать эстонские принципы и законы.
– В случае с церковной канцелярией был прерван бессрочный договор. На каком основании?
– У Таллинна много таких договоров, которые подлежат пересмотру. Но это был отдельный случай. По информации компетентных органов, управление церкви перешло определенные границы, что для нас неприемлемо.
Подробнее в повторе!
- Ожидать ли больших изменений в сфере городского имущества?
- Что будет продано, а что построено?
- Каковы планы в отношении Дома Братства черноголовых?
- Договоры об аренде с церковью МП в процессе пересмотра?
- Будет ли возведена пристройка к театру «Эстония»?
- Сдвинется ли с мертвой точки процесс продажи Горхолла?
- Реализуем ли проект Таллиннской больницы?