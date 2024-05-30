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Вице-мэр Таллинна: готовим компромисс по Дому черноголовых, вопрос храмов еще не поднимался

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Какие изменения ждут Таллинн в сфере городского имущества? Много ли сделок с муниципальной собственностью задумал новый вице-мэр? Как будут решаться спорные вопросы?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр по вопросам городского имущества Вильяр Яаму (Партия реформ). 

Фрагмент беседы:

– Каковы планы в отношении здания Братства черноголовых? В свое время долголетний спор за этот объект выиграл Таллинн, а какая участь ждет здание при новой власти?

– Мы близки к принятию компромиссного решения. Отмечу, что оно подразумевает долгосрочное использование данного здания Таллинном. Детали обнародуем примерно через месяц. Сейчас мы ведем переговоры с Министерством финансов и Департаментом культуры. Уверяю, что все стороны будут удовлетворены решением.

– Будут ли расторгнуты договоры об аренде с церковью МП? С канцелярией договор уже разорван, а что с церковными зданиями?

– Все эти здания делятся на два типа: помещения для прихожан или под офисы. Пока расторгнуты договоры об аренде офисных помещений. Насчет церковных зданий вопрос еще не поднимался. Но когда он будет поднят, мы его решим совместно с МВД.

– Последуют согласованные, практически синхронные действия?

– Да. Отмечу, что никто никого не хочет обижать. Просто все жители Эстонии, включая священников, должны уважать эстонские принципы и законы.

– В случае с церковной канцелярией был прерван бессрочный договор. На каком основании?

– У Таллинна много таких договоров, которые подлежат пересмотру. Но это был отдельный случай. По информации компетентных органов, управление церкви перешло определенные границы, что для нас неприемлемо.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как распорядятся городским имуществом новые власти Таллинна?
Студия Postimees: как распорядятся городским имуществом новые власти Таллинна? Фото: Oliver Kaur
  • Ожидать ли больших изменений в сфере городского имущества?
  • Что будет продано, а что построено?
  • Каковы планы в отношении Дома Братства черноголовых?
  • Договоры об аренде с церковью МП в процессе пересмотра?
  • Будет ли возведена пристройка к театру «Эстония»?
  • Сдвинется ли с мертвой точки процесс продажи Горхолла?
  • Реализуем ли проект Таллиннской больницы?
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