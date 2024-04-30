Русскоязычные школы Эстонии придется еще долго выводить из советского менталитета в европейский. К такому заключению можно прийти, наблюдая сейчас за скандалом в Ласнамяэской русской гимназии, лишний раз доказывающим, что некоторые вещи за десятилетия практически не изменились, считает активист и видеоблогер Даниил Куракин.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Не высовывайся, или Остатки ужасной советской школы в Эстонии
Ситуацию, сложившуюся в Ласнамяэской русской гимназии, можно назвать вопиющим образом идущей вразрез с принципами нормального европейского образования. Школы должны поощрять гражданскую активность своих учеников, особенно в случае, когда ученик уже в 9-м классе пишет статьи-мнения в крупнейшие новостные издания Эстонии, сам является политически активным человеком, организует мероприятия с депутатами Рийгикогу, блестяще знает эстонский язык.
У меня есть и другой похожий кейс, но уже из Нарвы, где мой знакомый рассказывал, как его прессует школьная администрация за то, что он активно выражает свою гражданскую позицию и общается с одним небезызвестным нарвским акционистом.
С Андреем же я хорошо знаком, и он не по годам развитый юноша, который стал таким не благодаря русскоязычной системе образования, а, скорее, вопреки. Ведь если я спрошу других своих знакомых, которые окончили русскоязычные школы, либо которые все еще учатся в них, то я услышу про пренебрежительное отношение к изучению эстонского языка, про скучные и неинтересные уроки, и про учителей, которым эти уроки тоже неинтересно вести, про устарелые подходы к преподаванию, предполагающие, например, зубрежку учебника. Отзывы о русскоязычной школе бывают либо негативными, либо нейтральными, но положительные встречаются крайне редко.
Миф о высоком качестве советского образования
Это типичная советская педагогика, которую буквально вдалбливали с младших классов. Когда ты не должен выделяться и не должен проявлять активность, которая шла бы вразрез с «линией партии». В русскоязычных школах такая линия была окрашена в темно-зеленый цвет. Вызубри, сдай экзамен, гуляй на здоровье.
Старшее поколение превозносит эту систему, считая советское образование самым лучшим в мире, что, конечно, глупость. У советской системы образования нет никаких объективных причин считаться лучшей в мире, поскольку объективно сравнить ее с другими было невозможно, ввиду элементарной закрытости Советского Союза. Люди, воспитанные такими байками о самой лучшей советской школе, видимо, до сих пор сидят в образовательной системе Эстонии, опасаясь за свое теплое место, полученное не за успехи в преподавании, а каким-то другим способом.
Плодить троечников
В качестве еще одного примера могу привести школу, в которой я сам учился с первого по девятый класс. Называть ее не буду, скажу лишь то, что ее уже лет десять как не существует, а на месте ее здания расположилась парковка. Я хорошо помню атмосферу тоски и тотального пофигизма, которой была наполнена эта школа. Большей части учителей было все равно, как вести урок, и либо они пялились в компьютер во время пересказа учеником текста, зная, что ученик все читает с учебника, либо половину урока вообще занимались другими делами, оставляя класс без присмотра.
Целью этих учителей было всем поставить тройки, чтобы потом их оставили в покое, другие же следовали годами зубрившейся советской методичке: учитель читает с учебника, что-то расписывает на доске, задача учеников все записать и дома все выучить к завтрашней контрольной, чтобы потом благополучно забыть на следующий день, а интерес к предмету смыть в унитаз.
Отдельно припоминаю парочку учителей, которые в целом нормально вели свой предмет, но если ты вдруг решил отпраздновать Хэллоуин и пришел в школу в костюме или с гримом на лице, то они тебя могли запросто заставить все это смывать под угрозой выдворения с урока.
Сейчас, когда многие школы официально празднуют Хэллоуин, такая ситуация была бы скорее нонсенсом, но у нас такое было. Апогеем стало то, как мы сдавали экзамены, на которых без малейших угроз можно было списать и даже учитель с этим помогал, лишь бы были тройки и ни у кого не было претензий. Оглядываясь назад, я, в принципе, не удивляюсь тому, что эту школу через несколько лет, после моего выпуска, закрыли и снесли. Это, прямо скажем, антипример, это то, какой школа не должна быть.
На гимназической ступени у меня таких учителей и такой методики уже не было, но один упрек я могу адресовать и в ее сторону, ведь хотя по правилам 60% предметов нужно было вести вести на эстонском языке, некоторые учителя на это «забивали» и вели предмет на русском.
К тому же, я чувствую, если бы я тогда был столь же активным в общественном плане, как сейчас, то и у меня в таком случае возникли бы проблемы. На эту мысль меня навела моя встреча в прошлом году с директором той школы. Дело в том, что она баллотировалась в депутаты Рийгикоку от Центристской партии, а я, стоя напротив того места, где она вела свою кампанию, раздавал брошюры и ручки Партии реформ. В шутку или нет, но она сказала мне, что они меня плохо воспитали, раз я связался с реформистами, а не с центристами. Видимо, в том числе благодаря такому подходу некоторые мои бывшие одноклассники остались ватниками.
Помогать ученику, а не угрожать ему
Реформа образования должна быть нацелена не только на переход школ на эстонский язык обучения, но и на уничтожение этого совдепа, который царил и до сих пор царит в некоторых русскоязычных школах. Идти по «линии партии» уже давно не в моде. В моде как раз, творческий подход к преподаванию, заимствование успешных европейских методик, обращение с учениками как с равными и взаимное уважение. И, самое главное, стремление подпитать интересы ученика, а не угрожать ему тем, что из-за его интересов его не возьмут в гимназические классы.
Один из способов отсечь учителей, которые навязывают свою отработанную советскую систему подхода к образованию, это, действительно, не давать возможность преподавать тем учителям, которые не владеют эстонским языком на должном уровне. Во-первых, это отправит на пенсию тех учителей, которые давно должны уступить место новому поколению педагогов. Во-вторых, единая система образования Эстонии, которая не смотрит на то, русскоязычная ли это школа или нет, позволит вытащить эти школы из этого совдеповского болота, в котором они находились, пока все остальные школы Эстонии следовали по пути инноваций и современной образовательной среды. Конечно, на выравнивание этого уровня потребуется много времени, но путь уже проложен.
Покончить с вредным феноменом
Сегрегационный феномен, продавливаемый годами специально как инкубатор центристских голосов и новых ватников, а также как кормушка для лояльных школьных работников, известный как «русская школа», должен будет скоро исчезнуть.
Нет никаких причин, чтобы русская школа продолжала существовать, и люди, выходящие в большой мир, после выпуска должны быть готовы ко взрослой жизни, а не бросать образование из-за отсутствия необходимых навыков и знаний. Знаний, которые должна была дать школа, но не дала, потому что в школе достаточно было и тройки на уроке, которая ставилась, чтобы ученик потом просто не доставал учителя.