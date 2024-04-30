ДАНИИЛ КУРАКИН Не высовывайся, или Остатки ужасной советской школы в Эстонии

Отдельно припоминаю парочку учителей, которые в целом нормально вели свой предмет, но если ты вдруг решил отпраздновать Хэллоуин и пришел в школу в костюме или с гримом на лице, то они тебя могли запросто заставить все это смывать под угрозой выдворения с урока.

Сейчас, когда многие школы официально празднуют Хэллоуин, такая ситуация была бы скорее нонсенсом, но у нас такое было. Апогеем стало то, как мы сдавали экзамены, на которых без малейших угроз можно было списать и даже учитель с этим помогал, лишь бы были тройки и ни у кого не было претензий. Оглядываясь назад, я, в принципе, не удивляюсь тому, что эту школу через несколько лет, после моего выпуска, закрыли и снесли. Это, прямо скажем, антипример, это то, какой школа не должна быть.

На гимназической ступени у меня таких учителей и такой методики уже не было, но один упрек я могу адресовать и в ее сторону, ведь хотя по правилам 60% предметов нужно было вести вести на эстонском языке, некоторые учителя на это «забивали» и вели предмет на русском.