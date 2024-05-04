ИСТОРИЯ Неочевидные страницы жизни Константина Пятса: переводчик, садовод, узник трех государств

Типичный для своего времени культ личности - президент Пятс на открытии памятника в месте своего рождения в Тахкуранна, 1939. Фото: Собрание Таллиннского городского музея

5. Семья

У Константина Пятса было три брата и одна сестра. Его жена Хельма скончалась в 1910 году от туберкулеза, в браке родилось два сына. Братья и младший сын были заметными фигурами в общественной и экономической жизни межвоенной Эстонии. Они были депутатами, входили в советы предприятий и учреждений. Все это укрепляло семью Пятса, который, несомненно, и сам был талантливым управленцем. Войну и репрессии пережили не все, хотя часть семьи сумела эмигрировать. По окончании ссылки внук Пятса Матти (родился в 1933 году) вернулся в Таллинн. После восстановления независимости он был депутатом Рийгикогу и возглавлял Патентный департамент.

До наших дней не дошел замок Ору в Тойла – летняя президентская резиденция. Фото: Собрание Таллиннского городского музея

6. Адреса

На протяжении своей жизни Пятс успел сменить множество адресов. Наиболее примечательные: проживание в квартире в посольстве Финляндии (о котором мы уже рассказывали здесь), а также помещения на третьем этаже замка Кадриорг, где сейчас работает художественный музей. Увы, войну не пережил замок Ору в Тойла - летняя резиденция Пятса с 1936 года. В 1941 его разорила и подожгла Красная армия, а в 1944 окончательно взорвали немцы.

7. Сад