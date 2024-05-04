В этом году отмечается 150 лет с рождения Константина Пятса - самого заметного, но и самого противоречивого государственного деятеля в истории Эстонии. Главная причина тому - случившийся под руководством Пятса в 1934 году авторитарный переворот, по мнению многих исследователей, предопределивший дальнейшую судьбу эстонской независимости. В год большого юбилея первого эстонского президента историк Иван Лаврентьев вспоминает десять менее известных фактов о Пятсе.
ИСТОРИЯ ⟩ Неочевидные страницы жизни Константина Пятса: переводчик, садовод, узник трех государств
Родившийся 23 февраля 1874 года в Тахкуранна и скончавшийся 18 января 1956 года в больнице в Бурашево в Тверской области, президент Константин Пятс прожил яркую жизнь. Многие его поступки до сих пор вызывают в Эстонии ожесточенные споры, однако нельзя не согласиться, что он внес огромный вклад в историю нашей страны. Ниже - десять неочевидных фактов о Пятсе, которые позволят по-другому взглянуть на этого государственного деятеля.
1. Пчелы
Пятс был активен в необычайно разных сферах, но одна из наиболее заметных его работ - деятельность издателя и автора. В 1897 году в Тарту был издан эстонский перевод справочника для пчеловода: молодой студент юрфака Пятс выступил переводчиком с русского и автором предисловия. В предисловии борьба за жизнь пчел увязана с национальной эмансипацией. Тема сада на долгие годы станет одной из несущих идей Пятса - как на личном, так и на национальном уровне. Пятс будет уделять большое внимание гармонии и даже инициирует большую кампанию по украшению домов и садов всей Эстонии.
2. Тюрьма
Активная политическая карьера Пятса началась в 1900-х, когда в Российской империи уже царили предреволюционные настроения. Однако поскольку в издаваемой Пятсом газете в 1905 году были напечатаны воззвания рабочих, полевой суд вынес ему смертный приговор.
Пятс сбежал в Европу, а по возвращении пару лет спустя наказание смягчили - в 1910-11 гг. он провел девять месяцев в одиночной камере в петербургских «Крестах». В 1917 году Пятс возглавил Таллиннскую городскую милицию и вскоре ненадолго попал в тюрьму уже по решению большевиков - заключение продлилось месяц.
В 1918 годах Пятс был активным участником подготовки манифеста ко всем народам и стал одним из «отцов-основателей» независимости Эстонии. Эта деятельность естественно раздражала оккупировавших территорию Эстонии немцев и с 4 июня по 17 ноября 1918 года Пятс находился в заключении в немецких лагерях на территории современных Польши и Беларуси.
30 июня 1940 Пятс и его семья были арестованы и высланы в ссылку Уфу. Окончательный арест последовал год спустя - после этого и до своей смерти Пятс уже находился исключительно в тюрьмах, следственных изоляторах и режимных больницах. Таким образом, за свою жизнь Константин Пятс успел побывать заключенным трех различных государств.
3. Профессия
Юрист по образованию, Пятс успел поработать по специальности, но большую часть жизни занимался политикой. Вне государственных должностей наиболее заметна его деятельность редактора и издателя. Самым влиятельным его изданием была газета Teataja, у которой одно время даже работала «дочерняя версия» Peterburi Teataja - до революции эстонцев в Петербурге жило больше, чем в Тарту.
4. Должности
Гораздо длиннее список официальных должностей Пятса. Вице-мэр и и.о. мэра Таллинна (1905), председатель совета министров (1918), премьер-министр (1918-1919), многократный государственный старейшина (с паузами 1921-1937), президент-регент и в конце концов президент республики (1937-1940). Пятс был депутатом всех на тот момент созывов Рийгикогу и предшествовавших ему парламентских форматов. Кроме того, он входил в состав или был почетным председателем десятков общественных организаций, от общества велосипедистов «Калев» до Красного креста.
5. Семья
У Константина Пятса было три брата и одна сестра. Его жена Хельма скончалась в 1910 году от туберкулеза, в браке родилось два сына. Братья и младший сын были заметными фигурами в общественной и экономической жизни межвоенной Эстонии. Они были депутатами, входили в советы предприятий и учреждений. Все это укрепляло семью Пятса, который, несомненно, и сам был талантливым управленцем. Войну и репрессии пережили не все, хотя часть семьи сумела эмигрировать. По окончании ссылки внук Пятса Матти (родился в 1933 году) вернулся в Таллинн. После восстановления независимости он был депутатом Рийгикогу и возглавлял Патентный департамент.
6. Адреса
На протяжении своей жизни Пятс успел сменить множество адресов. Наиболее примечательные: проживание в квартире в посольстве Финляндии (о котором мы уже рассказывали здесь), а также помещения на третьем этаже замка Кадриорг, где сейчас работает художественный музей. Увы, войну не пережил замок Ору в Тойла - летняя резиденция Пятса с 1936 года. В 1941 его разорила и подожгла Красная армия, а в 1944 окончательно взорвали немцы.
7. Сад
Больше повезло любимому хутору Пятса в Клоостриметса, где он проводил больше времени, чем в своих городских квартирах. Пятс всю жизнь был активным садоводом-любителем и, как считают некоторые исследователи, воспринимал как сад и всю республику: нужно прилагать усилия, и тогда все заколосится. Сегодня на территории бывшего президентского хутора в районе Пирита работает Ботанический сад. Примечательно, что небольшой участок вернули наследникам, и сейчас в одном из домов на территории Ботанического сада проживает правнук Пятса.
8. Арест
21 июня 1940 г. Пятс подписал документы о назначении марионеточного советского правительства Йоханнеса Вареса-Барбаруса, в реальности составленного сталинским приближенным Андреем Ждановым. На тот момент в Эстонии уже полгода находились советские войска. Сохранилась аудиозапись последней речи Пятса: он пытается выступить перед собравшимися с балкона Кадриоргского дворца, обращаясь к людям «сограждане» (эст. kaaskodanikud), но толпа его перебивает и перекрикивает. В итоге президент умолкает, а на его место приходят другие ораторы, обращающиеся к «товарищам» (эст. seltsimehed). 30 июня 1940 года Пятс был арестован и выслан в Уфу.
9. Больница
После года пребывания в ссылке в относительно человеческих условиях, Пятса арестовали после начала войны СССР и Германии 26 июня 1941 года. С 1943 года Пятс находился в заключении в психиатрической больнице при тюрьме в Казани. В декабре 1954 Пятса привезли в Эстонию в больницу Ямеяла под Вильянди. Слухи о необычном пациенте расползались очень быстро и вскоре толпы «паломников» стали осаждать лечебницу. Неделю спустя Пятса увезли обратно в РСФСР, где он скончался в 1956 году. Остается загадкой, на что именно рассчитывало советское руководство, когда этапировало пожилого бывшего президента в Эстонию и было вынуждено поспешно отменить это решение.
10. Память
Константин Пятс стал символом еще при жизни. Официальные портреты, всевозможные плакаты, изображения на почтовых марках - президент присутствовал в жизни всех жителей Эстонии. В 2022 в парке Таммсааре был установлен памятник Пятсу, вызвавший ожесточенные дискуссии как по сути, так и по форме. В Тойла на месте прежней резиденции президента более классический по своему облику памятник был открыт уже в 2020 году. Примечательно, что первый памятник установили при жизни - в Тахкуранна, где родился Пятс - уже 1939 году.
Тогда же ненадолго имя президента носила улица Кентманни. В наши дни ни одной улицы имени Пятса в Эстонии нет.