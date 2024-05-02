Ляэнеметс: Заявление по поводу Московского патриархата не связано с религией

Ляэнеметс отметил, что Эстония, разумеется, не приурочивала подачу заявления к православным праздникам. «Это не связано с праздниками. Эстония не выбирала момент, когда Патриарх Московский Кирилл делал свои заявления, и с этого времени процесс пошел максимально быстро», - сказал Ляэнеметс.

Министр внутренних дел подчеркнул, что заявление Рийгикогу не связано с религией. «Напротив, в заявлении говорится, что религиозная свобода очень важна, и Эстония также защищает ее. В заявлении говорится об агрессии, ее поддержке и поддержке Кремля», - добавил Ляэнеметс.

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В свою очередь, архиепископ Урмас Вийльма, направивший в четверг президиуму Рийгикогу письмо просьбой отложить первое чтение законопроекта «Об объявлении Московского Патриархата институтом поддержки военной агрессии Российской Федерации», уточнил: «Моя просьба связана с серьезной обеспокоенностью тем, что обсуждение этого заявления в Великий четверг Страстной седмицы для обеих действующих в Эстонии православных церквей - Эстонской апостольской православной церкви и Эстонской православной церкви Московского патриархата - может серьезно оскорбить религиозные чувства верующих - и православных, и другие христиане». Об этом он написал в соцсетях.

«Даже если по мнению представивших это заявление оно не касается эстонских православных на личном уровне, а направлено против Московского Патриархата как института, поддерживающего военную агрессию РФ, большое количество православных не могут этого понять. Точно так же и в ситуации, когда первое чтение заявления направлено на самый чувствительный момент церковного года», - пояснил Вийльма.

51 член Рийгикогу инициировал проект заявления, в котором объявляет Московский Патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию России, и решительно осуждает действия Патриархата по оправданию и разжиганию кровопролитной войны на Украине.