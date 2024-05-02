Кампания «Ээсти 200» хорошо сработала как реклама, однако после нее осталось впечатление, будто партия готова применять JOKK-схемы ради собственной выгоды, пишет журналист Postimees Тарво Мадсен.
МНЕНИЕ ⟩ «Ээсти 200», вы что, одобряете JOKK-схемы?
Перевод: Ева Ойжинская
В последние несколько дней мне как журналисту приходилось освещать скандал, связанный с кампанией «Ээсти 200». Собственно, ничего страшного не случилось: жернова правосудия не мелют, да и никаких прямых правонарушений замечено не было. Однако когда политик появляется на экране телевизора и начинает откровенно лгать, я как журналист считаю своим долгом внести ясность. Также, по моему мнению, политические партии, которым предстоит проводить предвыборную кампанию, могли бы вынести урок из сложившейся ситуации.
Сперва к «Ээсти 200» обратился Европейский вещательный союз (ЕВС), направив партии письмо. Поскольку их переписка не является публичной, я не знаю, что именно было написано в том письме и в чем состоял упрек. Однако в ЕВС мне подтвердили, что они были возмущены, когда «Ээсти 200» использовала стилистические решения, похожие на те, что использует Евровидение, и музыкальную тему Te Deum, на которую также распространяются авторские права. Помимо этого, одним из лозунгов предвыборной кампании партии стало «Европейское видение» (эст. Euro visioon - прим. пер.): хоть с юридической точки зрения формулировка и является корректной, тем не менее, отсылка вполне очевидна. Я тоже попросил «Ээсти 200» прокомментировать ситуацию.
Присланный членом правления партии Мареком Рейнаасом комментарий меня поразил. Позиция партии гласила: кампания «Ээсти 200» не имеет никакого отношения к Евровидению. Рейнаас также упомянул о каком-то неопубликованном рекламном ролике, в котором использована симфония Бетховена, на которую не распространяется авторское право. Симфония Бетховена и вправду не защищена авторскими правами, но в момент, когда разгорелся скандал, никто ни слова не сказал о неопубликованном видеоклипе. Откуда, по мнению Рейнааса, ЕВС должен был узнать о нем?
Когда рекламный ролик партии был опубликован, группа 5MIINUST, представляющая Эстонию на Евровидении, возмутилась: в новом промо-клипе члены партии танцуют ставший знаменитым благодаря 5MIINUST и Puuluup танец, который ласково называют «Veisson». Хотя этот танец не защищен авторским правом, Рейнаас связался с 5MIINUST и попросил их о разрешении на его использование. Партия также хотела использовать и саму музыку. 5MIINUST не согласились ни на то, ни на другое, но «Ээсти 200» все равно использовала танец. Нарушение? Нет, но все равно как-то некрасиво.
Здесь стоит в очередной раз обратить внимание на то, что в рекламном ролике съезда партии была использована вышеупомянутая композиция Te Deum (см. ниже), на которую распространяется авторское право. Рейнаас полностью проигнорировал любые упоминания этого, а в сегодняшней программе Telehommik на Канале 2 говорил только о произведении Бетховена. Вопиющее и неправильное поведение политика, я бы сказал. Кроме того, оба ролика изобилуют отсылками к Евровидению, так что говорить о том, что кампания никак не связана с песенным конкурсом, по меньшей мере, странно. Следует также сказать, что ЕВС и «Ээсти 200» пришли к соглашению между собой, но это не решает моральную проблему, присутствующую в данной ситуации. Действительно, риторика Рейнааса в отношении этого «скандала» была уклончивой, и, похоже, он даже гордится своим достижением - ни одна другая кампания не была так широко освещена в медиа.
Здесь же я перейду к уроку, который следует вынести. Как реклама, кампания «Ээсти 200» стартовала отлично. Если рассматривать ее как классическую рекламу, то она получила много внимания со стороны СМИ. Однако ее создатели, похоже, не понимают, что главной целью рекламы во время предвыборной кампании должно быть привлечение людей к избирательным урнам, а не создание бренда или переполоха, как в случае с обычной рекламой.
Какой месседж хочет донести «Ээсти 200»? Что они с улыбкой на лице готовы применять JOKK-схемы? Или что им безразлично мнение самого успешного музыкального исполнителя Эстонии? Я не думаю, что политическая партия может себе такое позволить. Ваша задача все-таки заключается в том, чтобы представлять свою политику и вызывать в людях интерес благодаря своим идеям, а не дешевым рекламным трюкам. «Ээсти 200», пожалуйста, в будущем старайтесь получше.