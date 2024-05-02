МНЕНИЕ «Ээсти 200», вы что, одобряете JOKK-схемы?

Когда рекламный ролик партии был опубликован, группа 5MIINUST, представляющая Эстонию на Евровидении, возмутилась: в новом промо-клипе члены партии танцуют ставший знаменитым благодаря 5MIINUST и Puuluup танец, который ласково называют «Veisson». Хотя этот танец не защищен авторским правом, Рейнаас связался с 5MIINUST и попросил их о разрешении на его использование. Партия также хотела использовать и саму музыку. 5MIINUST не согласились ни на то, ни на другое, но «Ээсти 200» все равно использовала танец. Нарушение? Нет, но все равно как-то некрасиво.

Здесь стоит в очередной раз обратить внимание на то, что в рекламном ролике съезда партии была использована вышеупомянутая композиция Te Deum (см. ниже), на которую распространяется авторское право. Рейнаас полностью проигнорировал любые упоминания этого, а в сегодняшней программе Telehommik на Канале 2 говорил только о произведении Бетховена. Вопиющее и неправильное поведение политика, я бы сказал. Кроме того, оба ролика изобилуют отсылками к Евровидению, так что говорить о том, что кампания никак не связана с песенным конкурсом, по меньшей мере, странно. Следует также сказать, что ЕВС и «Ээсти 200» пришли к соглашению между собой, но это не решает моральную проблему, присутствующую в данной ситуации. Действительно, риторика Рейнааса в отношении этого «скандала» была уклончивой, и, похоже, он даже гордится своим достижением - ни одна другая кампания не была так широко освещена в медиа.