Таллиннская оппозиция инициировала вотум недоверия вице-мэру Пяртелю-Пеэтеру Пере

Фракция EKRE также недовольна поспешными кадровыми решениями в Департаменте коммунального хозяйства Таллинна. «Старых сотрудников нельзя увольнять, пока не найдут новых. 23 апреля мы должны были активно заняться уборкой снега, но если нет персонала, то некому и организовывать работу», - добавил Каллас.

«Таллинн не может позволить себе вице-мэров, чье общение в критической ситуации состоит из фраз "Потерпите!" и "Я не смогу этого сделать и в будущем". Таллинну необходимо эффективное и активное управление со стороны людей, способных справиться со сложными ситуациями как сейчас, так и в будущем», - отметил лидер фракции EKRE.