«Теперь можно будет временно удалить машину из регистра и благодаря этому не платить автоналог, но это будет касаться только старых автомобилей. Пока мы не можем сказать, где будет проходить эта возрастная черта, но, например, машину, которой 25 лет и больше можно будет снять с учета, если на ней не ездят. Этот момент беспокоил многих - что делать с машиной, которую, например, хранят как наследие. Теперь решение есть. Так что в будущем только новые автомобили нельзя будет снять с учета», - сказал Лаури Ляэнеметс в интервью «Актуальной камере».