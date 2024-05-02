По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), старые машины, на которых не ездят, вероятно, можно будет снять с учета, чтобы не платить за них автоналог. Насколько старым в этом случае должен быть автомобиль, пока неизвестно, пишет Rus.ERR.
«Теперь можно будет временно удалить машину из регистра и благодаря этому не платить автоналог, но это будет касаться только старых автомобилей. Пока мы не можем сказать, где будет проходить эта возрастная черта, но, например, машину, которой 25 лет и больше можно будет снять с учета, если на ней не ездят. Этот момент беспокоил многих - что делать с машиной, которую, например, хранят как наследие. Теперь решение есть. Так что в будущем только новые автомобили нельзя будет снять с учета», - сказал Лаури Ляэнеметс в интервью «Актуальной камере».
Большинство жителей Эстонии выступают против введения автомобильного налога
Как показал опрос, проведенный фирмой Norstat, 76% жителей Эстонии не поддерживают введение налога на автомобили, а 19% поддерживают.
Правительство хочет ввести в Эстонии налог на автотранспорт с 2025 года. Против введения налога на автомобили категорически возражает оппозиция, и налог на автомобили в его нынешнем виде также вызвал разногласия внутри коалиции.