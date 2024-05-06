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Eesti Energia: 30 000 клиентов с июля переведут на биржевой тариф – это вдвое дешевле универсальной услуги

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • За универсальную услугу клиенты переплачивали 1,5 года

С июня жителей Эстонии ждет рост тарифов на газ. Причина – в нестабильности рынка и увеличении спроса. Следующим шагом станет увеличение тарифов на электроэнергию? Когда произойдет принудительное отключение от универсальной услуги?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире директор по энерготорговле концерна Eesti Energia Армен Каспаров

Выдержки из беседы:

– Eesti Gaas с июня повышает тарифы на газ для частных потребителей, сославшись на отсутствие стабильности на рынке и растущий спрос на природный газ. Изменятся ли тарифы на электричество?

– Логика Eesti Gaas, который повышает цены, заключается в том, что страны Азии продолжают активно закупать газ на мировых рынках, включая Европу. Во-вторых, обслуживание производственных мощностей в Америке и Норвегии тоже влияет на стоимость газа – там производство снизили, чтобы провести работы по обслуживанию станций. В итоге газа стало меньше на рынке, а спрос вырос.

Газовые хранилища Европы заполнены на 63%. Это рекордно высокий показатель, что позволяет концерну Eesti Energia прогнозировать снижение цен на газ со второго полугодия. К тому моменту азиаты и индусы уже всё закупят, настанет время заполнять европейские хранилища.

– Ваши прогнозы не помешали Eesti Gaas повысить с лета тарифы для бытовых потребителей…

– Да, цены повышаются, но не так уж значительно – всего на семь центов (в гибком пакете тарифы вырастут на 16,6%, то есть с 42 центов за кубометр до 49 центовприм.ред.).

– А что со светом, производство которого зависит от стоимости газа?

– На данный момент биржевые цены – очень дешевые. Помогает то, что на рынке много солнечной и гидроэнергии. Поскольку потребление падает, то на газе сейчас производится небольшой процент электроэнергии.

Что касается фиксированных пакетов на 6,12, 24 или 36 месяцев, то в течение установленных периодов цены не меняются. Они пересматриваются и обновляются по окончании контрактов. Надо заметить, что последние два года тарифы только понижались.

Сейчас рынок стабилизировался. Фиксированные пакеты продаются по 11–12 центов за киловатт-час.

– К чему готовиться частному потребителю электроэнергии? Что планирует Eesti Energia?

– Вопрос не в Eesti Energia, а в общем состоянии рынка. Все продавцы электроэнергии закупают ее в одном месте.

Отмечу, что кроме биржевых и фиксированных пакетов, до сих пор существует универсальная услуга. С июля она отменяется.

– Год назад 300 000 клиентов переплачивали за электричество из-за навязанной им универсальной услуги – самой дорогой на тот момент. Сколько клиентов до сих от нее не отказались?

– В портфеле Enefit осталось около 30 000 клиентов, использующих универсальную услугу. В августе минувшего года было порядка 60 000 таких клиентов. В пиковых период этим тарифом пользовались 240 000 клиентов Enefit.

– С 1 июля произойдет автоматическое переключение клиентов с универсальной услуги на более выгодный пакет? На что заменят эту услугу?

– На данный момент любой клиент может выбрать пакет по своему усмотрению. Если он этого не сделает, что законопроект обязывает поставщика электричества перевести клиента автоматически на биржевой клиент. В случае пассивности клиента, у нас не останется выбора.

– Летом биржевые цены – самые выгодные?

– На данный момент биржевой пакет – самый выгодный. Средняя стоимость электричества – 7 центов за киловатт-час.

– Сколько клиенты смогут сэкономить на отказе от универсальной услуги?

– Цена универсальной услуги – примерно 19 центов за киловатт-час. Средняя стоимость биржевого электричества – 7 центов за киловатт-час. Экономия – в два с половиной раза. Ставки в фиксированных пакетах – 11–12 центов. В любом случае получится экономия!

Клиенты могли сэкономить на отказе от универсальной услуги уже с января минувшего года.

– Отказ от универсальной услуги – добровольный либо принудительный – не повлечет за собой никаких штрафов?

– В случае отказа от универсальной услуги не предусмотрено никаких штрафов.

– В чем суть нового комбинированного пакета «Сезонный», который начинает активно предлагать Eesti Energia? Что должно заставить его предпочесть?

– Мы разработали этот пакет для тех клиентов, которые предпочитают зимой платить по фиксированным тарифам, избежав пиковых цен на рынке, а летом переходят на биржевой пакет.

«Сезонный» пакет означает, что с апреля по сентябрь клиент платит по биржевым ставкам, а с октября по март он автоматически переводится на фиксированный тариф.

– При этом клиент изначально не знает размер фиксированной ставки?

– Мы оповестим клиента о величине фиксированного тарифа к августу. В случае, если этот тариф потребителя не устроит, он может остаться на биржевом пакете еще на шесть месяцев.

Данный пакет включает в себя и важный бонус – страховку электроприборов на случай их поломки в результате шторма или грозы.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: свет подорожает вслед за газом? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss
Студия Postimees: свет подорожает вслед за газом? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss Фото: Madis Veltman
  • Почему потребителю нужно готовиться к двойному удару по кошельку? Как изменятся цены?
  • Год назад 300 000 клиентов переплачивали за электричество, поскольку универсальная услуга была самой дорогой на тот момент. Сколько клиентов до сих не отказались от этой услуги?
  • Когда произойдет автоматическое переключение с универсальной услуги на более выгодный пакет?
  • Сколько на этом можно будет сэкономить?
  • Штрафов за смену пакета не предусмотрено?
  • В чем суть нового комбинированного пакета, предлагаемого концерном Eesti Energia?
  • Биржевой пакет был более выгоден круглый год?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss 

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