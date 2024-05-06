Eesti Energia: 30 000 клиентов с июля переведут на биржевой тариф – это вдвое дешевле универсальной услуги

Что касается фиксированных пакетов на 6,12, 24 или 36 месяцев, то в течение установленных периодов цены не меняются. Они пересматриваются и обновляются по окончании контрактов. Надо заметить, что последние два года тарифы только понижались.

Сейчас рынок стабилизировался. Фиксированные пакеты продаются по 11–12 центов за киловатт-час.

– К чему готовиться частному потребителю электроэнергии? Что планирует Eesti Energia?

– Вопрос не в Eesti Energia, а в общем состоянии рынка. Все продавцы электроэнергии закупают ее в одном месте.

Отмечу, что кроме биржевых и фиксированных пакетов, до сих пор существует универсальная услуга. С июля она отменяется.

– Год назад 300 000 клиентов переплачивали за электричество из-за навязанной им универсальной услуги – самой дорогой на тот момент. Сколько клиентов до сих от нее не отказались?

– В портфеле Enefit осталось около 30 000 клиентов, использующих универсальную услугу. В августе минувшего года было порядка 60 000 таких клиентов. В пиковых период этим тарифом пользовались 240 000 клиентов Enefit.

– С 1 июля произойдет автоматическое переключение клиентов с универсальной услуги на более выгодный пакет? На что заменят эту услугу?

– На данный момент любой клиент может выбрать пакет по своему усмотрению. Если он этого не сделает, что законопроект обязывает поставщика электричества перевести клиента автоматически на биржевой клиент. В случае пассивности клиента, у нас не останется выбора.

– Летом биржевые цены – самые выгодные?