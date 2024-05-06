Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о 40-летнем мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета в Кохтла-Ярве, а также о краже примерно 400 литров топлива в поселке Кадрина. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о застрявшем на деревьях парапланеристе и о загоревшийся стиральной машине в волости Тарту.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Стрельба в Кохтла-Ярве, кража около 400 литров топлива, застрявший на деревьях парапланерист
Насилие
3 мая поступило сообщение, что мужчина избил 20-летнюю женщину на улице Парда в Кесклинне.
3 мая поступило сообщение, что 47-летний мужчина напал на свою 50-летнюю сожительницу в квартире на улице Паэкааре в Ласнамяэ. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала нападавшего.
3 мая поступило сообщение, что 38-летний мужчина напал на свою 64-летнюю мать в квартире в Ласнамяэ. Полиция задержала нападавшего.
4 мая поступило сообщение, что на улице Виру в Кесклинне произошел конфликт, в ходе которого 23-летний мужчина нанес увечья 19-летнему юноше.
4 мая поступило сообщение, что между 36-летним мужчиной и его 38-летней женой в квартире на Ласнамяэ возник конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения. Обе стороны находились в состоянии алкогольного опьянения.
4 мая поступило сообщение, что 24-летняя женщина ударила 20-летнюю стаканом по голове в отеле на бульваре Рявала в Кесклинне.
4 мая поступило сообщение, что в квартире в Кристийне произошел конфликт, в ходе которого 20-летняя женщина ударила ножом своего сожителя. Нападавшая была задержана полицией.
4 мая поступило сообщение, что 44-летний мужчина избил 37-летнего в ресторане на Пярнуском шоссе в Нымме. Нападавший был задержан полицией.
4 мая в полицию поступило сообщение, что двое мужчин избили 22-летнего на Таллиннском шоссе в Нарве. Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь на месте.
4 мая в полицию поступило сообщение, что 53-летний мужчина избил свою 41-летнюю сожительницу во время совместного употребления алкоголя в Силламяэ. Полиция задержала нападающего.
5 мая в полицию поступил вызов с улицы Кальда в Нарве, где 69-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою 71-летнюю жену. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
5 мая в полицию поступило сообщение, что 20-летняя женщина напала на 34-летнего мужчину в волости Тапа. Нападавшая была задержана сотрудниками полиции.
3 мая в полицию поступило сообщение, что во время совместного употребления алкоголя в частном доме в поселке Аэспа волости Кохила возник конфликт, в ходе которого 47-летний мужчина напал на своего отца и нанес ему телесные повреждения. Полиция доставила 47-летнего мужчину в Центр содержания.
Серьезное нарушение общественного порядка
4 мая в полицию поступило сообщение, что на улице Пярна в Кохтла-Ярве 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. Полицейские задержали мужчину. Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в рамках уголовного разбирательства.
Кражи
3 мая поступило сообщение о краже навигационного оборудования, инверторов, радиопередатчика и деревянного руля с лодки, стоявшей в огороженном дворе на Тяхеторни-теэ в Нымме. Точные обстоятельства происшествия и ущерб выясняются.
4 мая поступило сообщение о краже белого электросамоката Xiaomi NM 365 с лестничной площадки на Вягева-теэ в Пеэтри. Электросамокат не был закреплен. Ущерб составил около 500 евро.
2 мая в полицию поступило сообщение о краже 300-400 литров топлива из автомобиля Scania на Раквере-теэ в поселке Кадрина. Полиция выяснит обстоятельства инцидента в рамках уголовного производства.
3 мая в полицию поступило сообщение, что в деревне Кясму волости Хальяла был взломан гаражный бокс и угнан автомобиль Jeep Grand Cherokee, диагностическое оборудование и наличные. Полиция выяснит точные обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства.
25 апреля с велопарковки на улице Сийли в Тарту был украден велосипед Scott. Ущерб составил 1000 евро.
28 апреля с улицы Тульби в Тарту был украден велосипед Merida. Ущерб составил 450 евро.
Мошенничество
2 мая в полицию обратилась 65-летняя женщина, которой позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции, и попросил отправить деньги через посылочный автомат Omniva. Ущерб от мошенничества составил 4700 евро.
3 мая было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что 77-летнему мужчине позвонила женщина, представившаяся сотрудницей банка, и убедила его снять деньги в банке и передать их. Ущерб от мошенничества составил 6900 евро.
В полицию обратилась жительница Йыгева, которая продавала обувь через Marketplace. С женщиной связался потенциальный покупатель и предложил продавцу организовать отправку посылки для него. Для этого продавцу пришлось ввести свои данные согласно инструкциям, полученным на электронную почту, и подтвердить операцию в своем онлайн-банке. Выполнив эти действия, женщина обнаружила, что вместо суммы, вырученной за продажу сапог, с ее счета было списано 300 евро.
Безопасность на границе
2 мая гражданину Украины 1964 года рождения было выдано предписание покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на один месяц, так как он незаконно находился в Шенгенской зоне с 18 января 2024 года.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили пятерых граждан Молдовы, четырех граждан России, двух граждан Украины, одного гражданина Узбекистана, одного гражданина Грузии и одного гражданина Киргизии.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию трех граждан России.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
3 мая на пограничном пункте «Нарва-1» при въезде в Эстонию у гражданина Ирландии при досмотре вещей были обнаружены российские знаки отличия. Мужчине сообщили, что подобная символика запрещена в Эстонской Республике, и после сдачи знаков ему разрешили продолжить путь в Эстонию.
4 мая на пограничном переходе Лухамаа пограничники проверили фуру с немецкими номерами и его водителя. В ходе дополнительной проверки выяснилось, что разрешение на перевозку было частично подделано, документ взят под стражу. Поскольку водитель согласился оплатить судебные издержки и возможный финансовый штраф государству, уголовное дело возбуждено не было. Он заплатил 300 евро в государственную казну, после чего мужчину передали коллегам из Налогово-таможенного департамента.
Пожары
3 мая в 18:06 спасатели получили вызов в квартиру на улице Коцебу в Пыхья-Таллинне, откуда поступило сообщение о возгорании газовой плиты. На место происшествия прибыли спасатели Кесклинна, которые увидели, что огонь был потушен до их прибытия. Оказалось, что во время приготовления еды масло на сковороде вспыхнуло, что привело к возгоранию вытяжки. Житель потушил огонь водой, но получил при этом небольшие ожоги на руках, поэтому скорая помощь доставила его в больницу. В квартире не было дымового датчика. Спасатели установили новый на потолок.
4 мая в 20:08 спасатели получили информацию о пожаре в заброшенном гараже на улице Вярси в Нымме. Первыми на место прибыли спасатели Лиллекюла, которые вошли в гараж и потушили там горящий диван и другой мусор.
4 мая в 14:14 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на торфяном производственном участке в поселке Игавере волости Раазику. Загорелось до 1,3 гектара торфяного грунта. На вызов отреагировали шесть профессиональных и шесть добровольческих спасательных команд. Из-за сильного ветра тушение было затруднено. Пожар был локализован к 18:04 и окончательно потушен к 19:23.
4 мая в 13.14 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме на Лапи-теэ в поселке Вяймела в Вырумаа. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, языки пламени уже вырывались наружу из окон. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
5 мая в 12:25 в ванной комнате частного дома на Метсасарве-теэ в деревне Тила волости Тарту загорелась стиральная машина, которую владелец потушил сам с помощью ручного огнетушителя. Спасатели вынесли вышедшую из строя стиральную машину из помещения и проверили пожарную безопасность здания.
ДТП
5 мая в 17:47 спасатели выехали на место ДТП с участием BMW в деревне Илли волости Ныо, где помогли пострадавшему выбраться из автомобиля и поместить его в машину скорой помощи. Также была обеспечена пожарная безопасность. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу для медицинского обследования.
6 мая в 00:42 спасатели выехали на место ДТП с участием микроавтобуса в деревне Кяэтсо волости Выру, где помогли вытащить пострадавшего из упавшего на бок автобуса и доставить его в машину скорой помощи.
Прочее
5 мая в 11:14 спасатели получили вызов на Раннику-теэ в поселок Табасалу волости Харку, где заявитель видел, как парапланерист приземлился на утесе в деревья. Заявитель находился примерно в километре от побережья и видел, что парапланерист висит на деревьях. Спасатели прибыли на помощь вместе с скорой помощью, которые спустили спортсмена-экстремала с деревьев и передали его работникам скорой помощи. Человек чудом избежал серьезных травм, отделавшись лишь небольшим испугом.
3 мая в 19:35 поступило сообщение, что на озере Лыыдла в деревне Харги волости Выру из гребной лодки выпал человек. Спасатели спустили свою лодку, чтобы начать поиски пострадавшего, однако выяснилось, что мужчина, ставший свидетелем происшествия, уже помог человеку выбраться из воды на своей лодке, а пострадавший находился на близлежащем хуторе. Скорая проверила состояние здоровья 77-летнего мужчины и отвезла его к знакомым, чтобы согреться.