СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Стрельба в Кохтла-Ярве, кража около 400 литров топлива, застрявший на деревьях парапланерист

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили пятерых граждан Молдовы, четырех граждан России, двух граждан Украины, одного гражданина Узбекистана, одного гражданина Грузии и одного гражданина Киргизии.

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию трех граждан России.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

3 мая на пограничном пункте «Нарва-1» при въезде в Эстонию у гражданина Ирландии при досмотре вещей были обнаружены российские знаки отличия. Мужчине сообщили, что подобная символика запрещена в Эстонской Республике, и после сдачи знаков ему разрешили продолжить путь в Эстонию.

4 мая на пограничном переходе Лухамаа пограничники проверили фуру с немецкими номерами и его водителя. В ходе дополнительной проверки выяснилось, что разрешение на перевозку было частично подделано, документ взят под стражу. Поскольку водитель согласился оплатить судебные издержки и возможный финансовый штраф государству, уголовное дело возбуждено не было. Он заплатил 300 евро в государственную казну, после чего мужчину передали коллегам из Налогово-таможенного департамента.

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