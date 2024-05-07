Рийгикогу поддержал строительство пристройки к зданию Национальной оперы «Эстония»

По словам председателя комиссии по культуре Хельо Пикхоф (Социал-демократическая партия), строительство нового здания оперы обсуждается уже не менее сотни лет, но ни планировок, ни решений у нас до сих пор нет.

«Обсуждая пристройку к национальной опере, стороны приводят ряд ограничений, мешающих строительству. Комиссия по культуре единогласно хотела бы, чтобы все приложили усилия для того, чтобы преодолеть преграды и найти подходящее решение, не увязая в ограничениях», - заявила она.

Пикхоф отметила, что в Эстонии отсутствует театральный зал, изначально спроектированный и построенный под оперный.

«Театральный зал "Эстонии" строился для драматических, а не оперных постановок. С точки зрения музыкальных постановок у него имеются серьезные недостатки», – пояснила председатель комиссии.

Пикхоф добавила, что в настоящий момент в Эстонии отсутствует соответствующий требованиям оперный и балетный зал. «Наша цель – решить этот вопрос», - добавила она.

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Согласно принятому сегодня в Рийгикогу постановлению, правительство должно пересмотреть экологические ограничения и ограничения в части охраны памятников старины, которые исключают возможность строительства пристройки к зданию Национальной оперы «Эстония», и при необходимости рассмотреть инициирование особой государственной планировки.

В последний раз Рийгикогу выразил желание построить новый оперный театр 13 сентября 2021 года, когда принял постановление о списке государственно важных строений культуры, в число который вошла и новая пристройка к зданию Национальной оперы «Эстония».

За принятие постановления проголосовали 68 депутатов Рийгикогу.