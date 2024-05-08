ЭТО НЕ СТЫДНО! Секреты горячих ночей после 50-ти от эстонского сексолога Ольги Зубковой: секс – хорошее кардио!

Подкаст «Это Не Стыдно!». В студии психолог и сексолог Ольга Зубкова. Ведущие – Максим Милованов и Арменуи Геройская. Фото: Константин Седнев

Во втором выпуске подкаста «Это Не Стыдно!» ведущие затронули тему «Секс после 50-ти. Игра окончена?» и пригласили в студию эксперта - сексолога и психолога Ольгу Зубкову, которая рассказала как относятся люди с сексу в зрелом возрасте и существует ли секс после 50-ти или нет?

На сколько необходим секс людям после 50-ти лет?

«Секс необходим людям всегда, если в нем есть потребность. Он нужен людям в любом половозрелом возрасте, и в 30, и в 40, и в 50, и 60 лет. Он просто видоизменяется, но он нужен всегда и всем», - говорит Ольга, добавляя, что люди живут по-разному: некоторые выбирают не заниматься любовью после какого-то возраста, а кто-то выбирает до конца наслаждаться партнером, ведь секс может быть разным. Это может быть разный вид какой-либо интимности.

Подкаст «Это Не Стыдно!». В студии психолог и сексолог Ольга Зубкова. Ведущие – Максим Милованов и Арменуи Геройская. Фото: Константин Седнев

Почему люди утрачивают интерес к сексу после какого-то возраста?

«Это очень индивидуально. Но обычно люди наоборот хотят этим заниматься. Если есть дисфункции, неуверенности в себе и прочие проблемы, то они хотят их решить, чтобы наоборот заниматься сексом после 50-ти», - поясняет сексолог.

Могут ли заняться любовью в зрелом возрасте отрицательно сказаться на здоровье человека?