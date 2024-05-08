Портал Limon.ee продолжает серию подкастов «Это Не Стыдно!». Разговоры в студии ведутся на интимные темы с ведущим Максимом Миловановым и репортером портала Limon.ee Арменуи Геройской. В студии побывала сексолог и психолог Ольга Зубкова, которая рассказала о сексе после 50-ти. Слушайте подкаст и смотрите галерею!
ЭТО НЕ СТЫДНО! ⟩ Секреты горячих ночей после 50-ти от эстонского сексолога Ольги Зубковой: секс – хорошее кардио!
Во втором выпуске подкаста «Это Не Стыдно!» ведущие затронули тему «Секс после 50-ти. Игра окончена?» и пригласили в студию эксперта - сексолога и психолога Ольгу Зубкову, которая рассказала как относятся люди с сексу в зрелом возрасте и существует ли секс после 50-ти или нет?
На сколько необходим секс людям после 50-ти лет?
«Секс необходим людям всегда, если в нем есть потребность. Он нужен людям в любом половозрелом возрасте, и в 30, и в 40, и в 50, и 60 лет. Он просто видоизменяется, но он нужен всегда и всем», - говорит Ольга, добавляя, что люди живут по-разному: некоторые выбирают не заниматься любовью после какого-то возраста, а кто-то выбирает до конца наслаждаться партнером, ведь секс может быть разным. Это может быть разный вид какой-либо интимности.
Почему люди утрачивают интерес к сексу после какого-то возраста?
«Это очень индивидуально. Но обычно люди наоборот хотят этим заниматься. Если есть дисфункции, неуверенности в себе и прочие проблемы, то они хотят их решить, чтобы наоборот заниматься сексом после 50-ти», - поясняет сексолог.
Могут ли заняться любовью в зрелом возрасте отрицательно сказаться на здоровье человека?
«Ну вообще секс - это хорошо. Но если у вас есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания, то, конечно, да. Но, с другой стороны, секс - это хорошее кардио, поэтому лучше всего посоветоваться с врачом, если есть какие-то сомнения по этому поводу», - сказала Ольга.
Относительно вопроса о различиях в сексуальных желаниях между мужчинами и женщинами, стереотип о том, что мужчины всегда хотят секса больше, не всегда соответствует действительности. В первую очередь это зависит от половой конституции. У кого-то она низкая, у кого-то средняя, у кого-то высокая. Она закладывается в человека внутриутробно и тут уже решают гены.
О чем еще говорим в подкасте:
- Как можно влиять на либидо?
- Зависит ли уровень тестостерона от времени суток и циркадных ритмов?
- Что делать, если одному хочется в таком возрасте, а другому - нет?
- Как договориться?
- Отчего зависит женское сексуальное желание?
- Насколько часто бывает, что женщина в 50+ выбирает себе более молодого партнера - это нормальное желание?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Это Не Стыдно!».
«Это Не Стыдно!» - подкаст, где откровенно обсуждаются темы любви, отношений и секса. Присоединяйтесь к нам на портал Limon.ee, чтобы исследовать эти важные аспекты жизни в атмосфере открытости и принятия, где каждый вопрос имеет значение, а каждый ответ помогает лучше понять себя и других.