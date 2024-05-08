«Российское вмешательство в спутниковую навигацию с течением времени становится все более частым, создавая путаницу и серьезно влияя на гражданскую авиацию. Этим действием Россия нарушает Регламент радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ), который запрещает такого рода вмешательство, и мы передали это сообщение российскому временному генерал-адъютанту», - говорится в сообщении МИД.

«Глушение сигнала GPS является одним из элементов гибридной деятельности России, которая нарушает нашу привычную жизнь и представляет угрозу безопасности наших союзников, а также организованных Россией инцидентов насилия, кибератак и кампаний по дезинформации», - сказал Цахкна.

По словам Цахкны, Россия нанесла серьезный ущерб воздушному сообщению в нашем регионе, заглушив сигнал GPS, самым ярким проявлением чего стала приостановка полетов между Хельсинки и Тарту.

Министр иностранных дел Цахкна обсудил опасность глушения GPS с государствами-членами ЕС и союзниками по НАТО, а на прошлой неделе этот вопрос был поднят в Североатлантическом совете.

Гибридная деятельность России вызывает все большую озабоченность в Европе и за ее пределами. На этой неделе ряд европейских стран отозвали высокопоставленных российских дипломатов в связи с российскими гибридными и кибернетическими атаками.