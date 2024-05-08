ФОТО На военном кладбище Таллинна монтируют ограждения. Бронзовый солдат уже в цветах

При этом у монумента советскому воину уже заметно увеличение количества цветов. Горожане несут цветы постоянно. Очереди нет, но и около памятника за все время присутствия журналиста Rus.Postimees были желающие, видимо, избежать завтрашней церемонии и принести цветы заранее.