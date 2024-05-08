Ср, 8.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ФОТО На военном кладбище Таллинна монтируют ограждения. Бронзовый солдат уже в цветах

rus.postimees.ee
Copy
На кладбище Сил обороны начался монтаж ограждений.
На кладбище Сил обороны начался монтаж ограждений. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Вечером 8 мая на кладбище Сил обороны начался монтаж ограждений для организации доступа к памятнику Бронзовый солдат. Около 18:00 на аллеях кладбища сумел разойтись с грузовыми автомобилями корреспондент Rus.Postimees.

При этом у монумента советскому воину уже заметно увеличение количества цветов. Горожане несут цветы постоянно. Очереди нет, но и около памятника за все время присутствия журналиста Rus.Postimees были желающие, видимо, избежать завтрашней церемонии и принести цветы заранее.

Безопасность на территории обеспечивает охрана, расположившаяся в черном микроавтобусе.

О том, как будет работать полиция Эстонии в пятницу 9 мая, ранее в студии Rus.Postimees рассказала подполковник полиции Елена Мирошниченко.

Читайте также

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх