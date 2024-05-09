Минувшей ночью температура воздуха в Эстонии местами упала до -10 градусов

Согласно данным Агентства окружающей среды, по состоянию на 5:00 в четверг самыми холодными местами были Отепя, Йыгева и Вяйке-Маарья, где было -5 градусов. В Куузику и Валга на рассвете было -4 градуса. Температура была ниже нуля также в Тюри, Выру, Муствеэ, Ляэне-Нигула, Тарту, Нарве, Йыхви и Таллинне.