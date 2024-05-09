По словам синоптика Кайро Кийтсака, ночь с 8 на 9 мая была очень холодной для мая. На материковой части Эстонии температура воздуха местами опустилась до -7.. -10 градусов, пишет Rus.ERR.
Минувшей ночью температура воздуха в Эстонии местами упала до -10 градусов
Синоптик отметил, что острова Западной Эстонии и некоторые прибрежные районы избежали худшего.
Согласно данным Агентства окружающей среды, по состоянию на 5:00 в четверг самыми холодными местами были Отепя, Йыгева и Вяйке-Маарья, где было -5 градусов. В Куузику и Валга на рассвете было -4 градуса. Температура была ниже нуля также в Тюри, Выру, Муствеэ, Ляэне-Нигула, Тарту, Нарве, Йыхви и Таллинне.