Россия нанесла серьезный ущерб воздушному сообщению в нашем регионе, устроив помехи в работе сигнала GPS. В конце апреля самолет авиакомпании Finnair, выполнявший рейс Хельсинки - Тарту, также был вынужден дважды возвращаться из-за помех в сети спутникового позиционирования GPS. По этой причине Finnair приостановила полеты на месяц.
Однако, помимо самолетов, сигнал GPS также играет важную роль при запуске дронов, поэтому некоторых из их обладателей сильно встревожены происходящим и даже отказываются от полетов.