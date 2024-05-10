Россия нанесла серьезный ущерб воздушному сообщению в нашем регионе, устроив помехи в работе сигнала GPS. В конце апреля самолет авиакомпании Finnair, выполнявший рейс Хельсинки - Тарту, также был вынужден дважды возвращаться из-за помех в сети спутникового позиционирования GPS. По этой причине Finnair приостановила полеты на месяц.