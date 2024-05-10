За красивыми цифрами отелей скрывается жестокая действительность

«На самом деле, это все еще очень сложно», – сказал председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айн Кепп, который также является менеджером и акционером Radisson Collection и Palace Hotel в Таллинне.

Хотя статистика показывает большее восстановление в некоторых округах, беседуя с владельцами отелей, Кепп не услышал, что у кого-то дела идут по-настоящему хорошо.

Он отметил, что количество туристов по-прежнему составляет менее 7% от уровня, существовавшего до ковидного кризиса. Кроме того, отметил Кепп, с марта 2019 года цены на проживание выросли в среднем на 6 евро за сутки, что не соответствует расходам отельеров, которые за тот же период выросли на 40%.