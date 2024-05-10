Главы МИД Северных и Балтийских стран призвали Грузию выполнить условия вступления в ЕС

Находящийся на обсуждении в парламенте Грузии проект закона об иноагентах противоречит целям европейской и трансатлантической интеграции Грузии. Об этом на совместной пресс-конференции в Вильнюсе заявили главы МИД Литвы и Латвии Габриэлюс Ландсбергис и Байба Браже.

«Такие решения, как закон об иноагентах, несовместимы с дальнейшей перспективой трансатлантического членства и членства (Грузии) в Евросоюзе», - заявил литовский министр.

Его поддержала глава внешнеполитического ведомства Латвии. «Заметны политические перемены в руководстве (Грузии). Также следует отметить, что реакция на протесты против проекта закона об иноагентах и отношение к протестующим создают угрозу европейскому будущему страны», - утверждала она.

«Предоставив Грузии в декабре прошлого года статус страны-кандидата, ЕС показал, что поддерживает стремления народа Грузии. Грузии дали четкий путь к началу переговоров о вступлении, а затем к вступлению в ЕС. Но в последнее время власти Грузии придерживаются внушающего беспокойство курса, который препятствует пути Грузии в Европу», - говорится в заявлении министров Северных и Балтийских стран.