Главы МИД Северных и Балтийских стран выступили с совместным заявлением о недавних событиях в Грузии, в котором призывают власти Грузии выполнить условия вступления в ЕС.
Главы МИД Северных и Балтийских стран призвали Грузию выполнить условия вступления в ЕС
Находящийся на обсуждении в парламенте Грузии проект закона об иноагентах противоречит целям европейской и трансатлантической интеграции Грузии. Об этом на совместной пресс-конференции в Вильнюсе заявили главы МИД Литвы и Латвии Габриэлюс Ландсбергис и Байба Браже.
«Такие решения, как закон об иноагентах, несовместимы с дальнейшей перспективой трансатлантического членства и членства (Грузии) в Евросоюзе», - заявил литовский министр.
Его поддержала глава внешнеполитического ведомства Латвии. «Заметны политические перемены в руководстве (Грузии). Также следует отметить, что реакция на протесты против проекта закона об иноагентах и отношение к протестующим создают угрозу европейскому будущему страны», - утверждала она.
«Предоставив Грузии в декабре прошлого года статус страны-кандидата, ЕС показал, что поддерживает стремления народа Грузии. Грузии дали четкий путь к началу переговоров о вступлении, а затем к вступлению в ЕС. Но в последнее время власти Грузии придерживаются внушающего беспокойство курса, который препятствует пути Грузии в Европу», - говорится в заявлении министров Северных и Балтийских стран.
Министры считают, что законопроект об иностранных агентах, который сейчас рассматривает парламент Грузии, не соответствует европейским нормам и ценностям. «Если закон будет принят, его можно будет использовать для подавления СМИ и гражданских объединений, которые играют крайне важную роль в том, чтобы помочь Грузии стать членом ЕС. Утверждения грузинских властей, что законопроект похож на законопроекты ЕС, необоснованны и вводят в заблуждение», - отметили министры. Они призвали политическое руководство Грузии вновь обсудить принятие законопроекта.
«Решение добиваться членства в ЕС - самостоятельный выбор Грузии и ее народа. Если Грузия хочет вступить в ЕС, грузинские власти обязаны выполнить условия. Антизападная риторика грузинских властей угрожает подорвать избранное Грузией будущее в Европе. Статус страны-кандидата в ЕС Грузии предоставили с расчетом на то, что Грузия выполнит девять требований. На данный момент грузинские власти не добились успехов в их выполнении», - говорится в заявлении.
Министры выразили желание увидеть успех Грузии на ее европейском и евроатлантическом пути, которого хочет большинство народа Грузии. «Мы надеемся, что правительство Грузии воспользуется этим историческим шансом, который создал получивший новый импульс процесс расширения ЕС, и вновь вернется на путь, ведущий к членству в ЕС», - добавили министры в заявлении.