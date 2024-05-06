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Эстония следующая, если у Путина получится в Грузии?

Иван Скрябин
, журналист
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Девушка разговаривает с полицейскими, блокирующими улицу во время акции протеста в грузинской столице, Тбилиси, 30 апреля 2024 года.
Девушка разговаривает с полицейскими, блокирующими улицу во время акции протеста в грузинской столице, Тбилиси, 30 апреля 2024 года. Фото: EPA / Scanpix

Как протесты против «русского закона» об иноагентах в Грузии связаны с Эстонией, почему принятие скандального законопроекта необходимо правящей партии и почему время работает не на сторонников Путина в этой стране Кавказа. Об этом Rus.Postimees рассказал живущий в Тбилиси дипломат Валерий Чечелашвили.

После Михаила Саакашвили власть в Грузии с 2012 года контролирует партия «Грузинская мечта» и ее лидер, бизнесмен Бидзина Иванишвили. В 2023 году власти попытались продавить законопроект об «иноагентах», аналогичный российскому, что вызвало протесты, и документ был отложен.

Rus.Postimees год назад подробно анализировал этот законопроект с экспертом.

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