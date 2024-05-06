Эстония следующая, если у Путина получится в Грузии?

Девушка разговаривает с полицейскими, блокирующими улицу во время акции протеста в грузинской столице, Тбилиси, 30 апреля 2024 года.

Как протесты против «русского закона» об иноагентах в Грузии связаны с Эстонией, почему принятие скандального законопроекта необходимо правящей партии и почему время работает не на сторонников Путина в этой стране Кавказа. Об этом Rus.Postimees рассказал живущий в Тбилиси дипломат Валерий Чечелашвили.