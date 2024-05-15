Что изменится в регионах при новом министре? На что надеяться энергетикам и учителям в случае потери работы? Сможет ли Пирет Хартман изменить то, что не удалось ее предшественнику Мадису Калласу?
На вопросы rus.Postimees ответила в прямом эфире новый министр по делам регионов Пирет Хартман (Социал-демократическая партия).
Выдержки из беседы:
– Сразу после вступления в должность вы посетили Ида-Вирумаа. Что вы там узнали и увидели? Какие вопросы стоят наиболее остро?
– У меня много друзей и партнеров Ида-Вирумаа. Я побывала там на праздновании Дня Европы, впереди – много поездок в регион.
– Как местные жители отреагировали на ваше предложение прекратить лгать Ида-Вирумаа о том, что сланцевая отрасль просуществует еще много лет?
– Пока мы это с жителями не обсуждали. Представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга признал, что после моего интервью действительно возникло много вопросов на эту тему.
Отмечу, что я всегда обо всем говорю открыто. Конечно, мы не остановим сланцевую промышленность в этом или следующем году. Думаю, что у нас есть примерно 10 лет, чтобы что-то изменить. Сейчас самое время готовиться к полному сворачиванию сланцевого сектора.
Прямо сейчас нужно поддерживать фирмы и другие сектора, благодаря которым появятся новые рабочие места.
– Есть ли у вас хоть какая-то уверенность в том, что реальные проекты придут в регион?
– Фонд справедливого перехода предусматривает разные методы поддержки. Мы видим, что многие фирмы – порядка 30 предприятий – заинтересованы в развитии бизнеса в Ида-Вирумаа. Если государство подаст четкий сигнал, что стремится что-то сделать в этом регионе, предприниматели придут в Ида-Вирумаа.
Очень активны и местные общественные организации, подавшие заявки на 8 миллионов евро с целью проведения различных мероприятий.
– В фонде справедливого перехода для развития Ида-Вирумаа предусмотрено 350 млн евро. Сколько средств уже распределено? Сколько будет еще выделено? Какую часть денег использовать не успели из-за сжатых сроков?
– Надеюсь, что удастся использовать все средства. Известно, что 30 фирм точно получат поддержку. Всего на деньги ЕС претендует более 100 фирм. Чтобы всё успеть, нужно работать без остановки каждый день.
– Уровень безработицы в Ида-Виру – 13,1%, что почти в 2 раза выше, чем в среднем по Эстонии. Сколько людей потеряют работу в течение 10 лет – к моменту полного закрытия сланцевого сектора?
– Сейчас в сланцевом секторе занято 4000 человек. За счет фонда справедливого перехода предполагается создать почти 1400 рабочих мест. С появлением новых фирм появятся и другие рабочие места, одно повлечет за собой другое. Со временем все убедятся, что в Ида-Вирумаа можно заниматься предпринимательством. Уверена, что там будут успешно реализованы не только промышленные, но и культурные проекты.
Думаю, что из 4000 человек, потерявших работу в сланцевом секторе, не все станут безработными. Часть людей уйдет на пенсию, а кто-то переквалифицируется, поскольку возможности для обучения есть.
Мотивацией станут хорошие зарплаты на новых рабочих местах. А именно – более 2500 евро!
Полагаю, что многие энергетики и шахтеры смогут также найти себе применение в металлообрабатывающей промышленности.
Что касается учителей, то им сейчас очень тяжело. Но когда-то эту реформу нужно было провести. Иначе мы продолжили бы наблюдать картину, когда умные молодые люди из Ида-Вирумаа совсем не говорят по-эстонски и губят свою карьеру.
Учителей нужно усиленно поддерживать, организовывать для них разные языковые курсы. Этим занимаются и Фонд интеграции, и Министерство образования.
– А планируются ли меры поддержки для тех учителей, которые не смогут продолжить работу в школе и перейти на преподавание на эстонском? Чем им зарабатывать на жизнь?
– Они смогут заняться переобучением, чтобы найти себя в другой профессии. Деньги и возможности для этого предусмотрены. Однако надо признать, что без эстонского и в любой другой сфере невозможно претендовать на высокую зарплату.
Вчера я встречалась с подругой, которая работает в русской школе. Она сказала, что они не знают, что будет с сентября и как пройдет реформа. При этом она понимает, что это нужно было сделать.
Подрбнее в повторе!
- Каковы итоги визита министра в Ида-Вирумаа? Кому реально нужно помочь?
- Сколько людей потеряют работу в школах и сланцевом секторе?
- Что государство может предложить взамен?
- Есть ли польза от Фонда справедливого перехода?
- Какие реальные проекты придут в регион?
- Почти 75% субсидий ЕС оседает в Таллинне и соседних волостях. Нужно ли что-то менять?
- Станут ли доходы богатых самоуправлений перенаправлять в бедные?
- Какие вызовы стоят перед министром?