На вопросы rus.Postimees ответила в прямом эфире новый министр по делам регионов Пирет Хартман (Социал-демократическая партия).

Выдержки из беседы:

– Сразу после вступления в должность вы посетили Ида-Вирумаа. Что вы там узнали и увидели? Какие вопросы стоят наиболее остро?

– У меня много друзей и партнеров Ида-Вирумаа. Я побывала там на праздновании Дня Европы, впереди – много поездок в регион.

– Как местные жители отреагировали на ваше предложение прекратить лгать Ида-Вирумаа о том, что сланцевая отрасль просуществует еще много лет?

– Пока мы это с жителями не обсуждали. Представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга признал, что после моего интервью действительно возникло много вопросов на эту тему.

Отмечу, что я всегда обо всем говорю открыто. Конечно, мы не остановим сланцевую промышленность в этом или следующем году. Думаю, что у нас есть примерно 10 лет, чтобы что-то изменить. Сейчас самое время готовиться к полному сворачиванию сланцевого сектора.

Прямо сейчас нужно поддерживать фирмы и другие сектора, благодаря которым появятся новые рабочие места.

– Есть ли у вас хоть какая-то уверенность в том, что реальные проекты придут в регион?