Министерство климата активно участвует в разработке проекта закона о климате и принятии новой европейской директивы о возобновляемых источниках энергии RED3, где одной из крупнейших задач и целей является увеличение доли возобновляемых источников энергии в транспортном топливе с нынешних 7,5. процентов до 29 процентов к 2030 году. Однако в то же время работа топливного рынка полностью нарушена из-за одного участника рынка, и страна не смогла исправить рынок за четыре года, говорит член правление топливной компании Terminal Oil Алан Вахт.
Эксперт: государство активно продвигает климатический закон, но не может остановить недобросовестную конкуренцию на топливном рынке
На прошлой неделе Министерство климата представило проект закона о климате, главной целью которого является сокращение выбросов парниковых газов и достижение климатической нейтральности к 2050 году. Одной из самых больших проблем является транспортный сектор, который производит целых 18,5 процентов всех выбросов парниковых газов. газы в Эстонии. В транспортном секторе на долю автотранспорта приходится до 95 процентов выбросов всего сектора, что в основном связано с потреблением ископаемых бензина и дизельного топлива.
Таким образом, необходимость снижения выбросов парниковых газов в транспортном секторе абсолютно понятна, и цель увеличения доли возобновляемых источников энергии в транспортном топливе с нынешних 7,5 процентов до 29 процентов к 2030 году также понятна.
Однако и увеличение обязательств по возобновляемым источникам энергии. напрямую означает увеличение обязательств по биотопливу для продавцов топлива. В то же время вызывает тревогу то, что как минимум последние четыре года государство не может обеспечить выполнение обязательств по биокомпоненту ни для одного участника топливного рынка, поэтому способность государства обеспечить выполнение гораздо более масштабного обязательства по биодобавкам выглядит крайне сомнительной.
Самой большой и серьезной проблемой, с которой столкнулся топливный рынок Эстонии в последние годы, является мошенничество на рынке биотоплива - топливный рынок безнадежно сломан, и, несмотря на предпринятые до сих пор усилия по работе с государством, трудно увидеть какие-либо улучшения. Проблема заключается в сознательном и злонамеренном несоблюдении одним из участников рынка биообязательств в течение трех лет. Сейчас пошел уже четвертый год.
Без преувеличения невыполнение биообязательства следует назвать климатическим преступлением, поскольку в то время как другие продавцы топлива выполняют возложенное на них законом обязательство по возобновляемому топливу, поставляя на рынок топливо с меньшими выбросами CO2, один участник рынка сознательно проигнорировал это обязательство об обеспечении более чистой окружающей среды.
С помощью нечестных методов грешник топливного рынка получил конкурентное преимущество, увеличил продажи топлива за счет конкурентов, которые способствуют более чистой окружающей среде, и сократил финансовые выгоды за счет климата и окружающей среды.
До сих пор государство наблюдало за происходящим, сочувственно кивая в знак понимания серьезности проблемы, но не предпринимая никаких действий.
Важно отметить, что, хотя мошенничество с биотопливом, о котором неоднократно сообщалось в прессе, было совершено в течение последних трех лет и продолжается до сих пор, экологические последствия такой деятельности гораздо более долгосрочны.
Учитывая, что CO2 остается в атмосфере в течение 200 лет, мошенничество с биотопливом будет иметь последствия и в течение следующих 200 лет. Таким образом, это мошенничество является прямым климатическим преступлением.
Почему государство не может разрешить ситуацию?
Следует отметить, что государство в целом не выполнило обязательство по биотопливу в 2022 году и, согласно новым фактам, не выполнило его в 2021 и 2023 годах, поэтому из-за махинаций с биотопливом само эстонское государство представило в Еврокомиссию ложные данные.
Хотя в феврале этого года Департамент окружающей среды объявил, что все розничные продавцы топлива выполнят свои биообязательства в 2023 году, новые данные показывают, что данный розничный продавец топлива все еще не выполнил свои биообязательства за три года.
Кроме того, Департамент окружающей среды сообщил, что тот же самый розничный продавец топлива представил ложные данные в своей отчетности по биотопливу за январь и февраль 2024 года.
Учитывая масштаб столь серьезных проблем, вполне оправданно задаться вопросом, не связано ли нежелание государства бороться с мошенничеством в сфере биотоплива с опасением стать объектом разбирательства Европейской комиссии.
Однако тот факт, что неспособность Департамент окружающей среды, да и всей страны в целом, контролировать соблюдение биообязательств игроками топливного рынка на протяжении многих лет, является фактическим доказательством, вызывает беспокойство.
Можно только гадать, что это - недостаточная компетентность Департамента окружающей среды или сознательное соучастие некоторых чиновников в махинациях с биотопливом. Ясно одно: отсутствие компетенции не освобождает Департамент окружающей среды от выполнения своих уставных обязанностей.
Вопиюще несправедливо, что государство не в состоянии решить растущую проблему топливного рынка и положить конец недобросовестной конкуренции на нем.
Вместо того чтобы решать эту проблему, государство ставит еще более амбициозные климатические цели, хотя первоочередной задачей должно быть исправление ситуации на топливном рынке, иначе масштабы мошенничества с биотопливом и недобросовестной конкуренции на топливном рынке будут только усугубляться.