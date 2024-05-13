Эксперт: государство активно продвигает климатический закон, но не может остановить недобросовестную конкуренцию на топливном рынке

Без преувеличения невыполнение биообязательства следует назвать климатическим преступлением, поскольку в то время как другие продавцы топлива выполняют возложенное на них законом обязательство по возобновляемому топливу, поставляя на рынок топливо с меньшими выбросами CO2, один участник рынка сознательно проигнорировал это обязательство об обеспечении более чистой окружающей среды.

С помощью нечестных методов грешник топливного рынка получил конкурентное преимущество, увеличил продажи топлива за счет конкурентов, которые способствуют более чистой окружающей среде, и сократил финансовые выгоды за счет климата и окружающей среды.

До сих пор государство наблюдало за происходящим, сочувственно кивая в знак понимания серьезности проблемы, но не предпринимая никаких действий.

Важно отметить, что, хотя мошенничество с биотопливом, о котором неоднократно сообщалось в прессе, было совершено в течение последних трех лет и продолжается до сих пор, экологические последствия такой деятельности гораздо более долгосрочны.

Учитывая, что CO2 остается в атмосфере в течение 200 лет, мошенничество с биотопливом будет иметь последствия и в течение следующих 200 лет. Таким образом, это мошенничество является прямым климатическим преступлением.

Почему государство не может разрешить ситуацию?

Следует отметить, что государство в целом не выполнило обязательство по биотопливу в 2022 году и, согласно новым фактам, не выполнило его в 2021 и 2023 годах, поэтому из-за махинаций с биотопливом само эстонское государство представило в Еврокомиссию ложные данные.