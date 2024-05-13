Отвечает Инспекция труда: сколько часов в день может работать несовершеннолетний?

Это означает, что в силу ограничений для 17-летнего несовершеннолетнего нельзя планировать рабочий день продолжительностью более восьми часов, даже если рабочее время рассчитывается суммарно. Например, если работодатель хочет, чтобы работник работал шесть часов в день в течение пяти дней на первой неделе и десять часов в день в течение пяти дней на следующей неделе, это будет невозможно в соответствии с ограничением по количеству часов. Если работодатель захочет назначить дополнительные восемь часов работы (на шестой рабочий день), это будет нарушением требования о еженедельном отдыхе.