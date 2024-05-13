Работодатель спрашивает: хочу трудоустроить несовершеннолетнего, но у нас в компании действует накопительный график работы и сотрудники работают посменно. Сколько часов может длиться смена несовершеннолетнего сотрудника?
Отвечает Инспекция труда: сколько часов в день может работать несовершеннолетний?
Отвечает юрист-консультант Инспекции труда Олена Смольска:
Право на организацию рабочего времени остается за работодателем, который регулирует рабочее время в соответствии с потребностями компании. Использование суммированного рабочего времени позволяет работодателю более гибко его планировать, однако при составлении графика он обязан соблюдать ряд ограничений, предусмотренных Законом о трудовом договоре.
Взрослому работнику должно быть гарантировано не менее 11 часов отдыха подряд в течение 24 часов (ежедневный отдых исчисляется с момента окончания одной смены до начала следующей). Однако в случае несовершеннолетних при определении продолжительности ежедневного отдыха должны учитываться как возраст, так и обязательство посещать школу.
Ребенку в возрасте от 7 до 12 лет должно быть гарантировано ежедневное время отдыха длительностью:
- 20 часов во время школьных каникул (в это время он может работать не более трех часов в день и не более 15 часов в неделю);
- во время учебного процесса - 22 часа (в это время он может работать не более двух часов в день и не более 12 часов в неделю).
Для 13-14-летних требуется следующий период отдыха:
- 15 часов во время школьных каникул (в это время он может работать не более семи часов в день и не более 35 часов в неделю);
- 21 час во время школьного процесса. В это время он может работать не более двух часов в день (три часа в случае легкого труда) и не более 12 часов в неделю соответственно.
При приеме на работу несовершеннолетнего в возрасте 15-17 лет важно выяснить, обязан ли он ходить в школу. Бывает, что ребенку еще нет 17 лет, но основную школу он уже закончил.
- На 15-16-летнего подростка, который все еще обязан посещать школу, распространяются те же ограничения, что и на 13-14-летнего.
- Если 15-17-летний подросток не посещает школу, ему должно быть предоставлено не менее 14 часов ежедневного отдыха (но он не должен работать более восьми часов в день и не более сорока часов в неделю). Те же ограничения на рабочее время и время отдыха распространяются на несовершеннолетних старше 17 лет, независимо от того, закончили они школу или нет.
Важно помнить, что если взрослый работник имеет право на 30-минутный перерыв после шести часов работы подряд, то несовершеннолетний имеет право на такой же перерыв через каждые 4,5 часа работы.
Кроме того, и взрослые, и несовершеннолетние имеют право на равный непрерывный отдых в течение любого семидневного периода. Это означает, что с первого часа первой смены после еженедельного периода отдыха до того же часа ровно через семь дней у работника должно быть как минимум:
- 48 часов непрерывного отдыха в обычное рабочее время;
- 36 часов непрерывного отдыха при суммированном рабочем времени.
Существует также ряд других ограничений для несовершеннолетних работников. Например, несовершеннолетние, которые ходят в школу, не могут:
работать сверхурочно (невозможно договориться о сверхурочных в случае несовершеннолетнего работника, даже если согласны обе стороны);
работать непосредственно перед началом учебного дня;
работать более половины рабочего времени во время школьных каникул;
работать с 20:00 до 06:00.
Несовершеннолетний, не обязанный посещать школу, не может:
- работать сверх установленного рабочего времени;
- работать сверхурочно;
- работать с 22:00 до 06:00.
Это означает, что в силу ограничений для 17-летнего несовершеннолетнего нельзя планировать рабочий день продолжительностью более восьми часов, даже если рабочее время рассчитывается суммарно. Например, если работодатель хочет, чтобы работник работал шесть часов в день в течение пяти дней на первой неделе и десять часов в день в течение пяти дней на следующей неделе, это будет невозможно в соответствии с ограничением по количеству часов. Если работодатель захочет назначить дополнительные восемь часов работы (на шестой рабочий день), это будет нарушением требования о еженедельном отдыхе.
Однако применение суммированного рабочего времени для несовершеннолетних возможно в случае неполного рабочего дня. Например, если работодатель нанимает 17-летнего несовершеннолетнего на неполный рабочий день (0,5 рабочей нагрузки), он может планировать для него длинные и короткие недели. Например, несовершеннолетний может работать шесть часов в одну неделю и два часа в другую, или одну восьмичасовую смену через два дня отдыха.
Если кажется, что ограничения, наложенные на несовершеннолетнего, слишком строги и мешают его конкурентоспособности на рынке труда, следует помнить, что главная задача молодого человека - получить образование.