Режиссер и актер Эльмо Нюганен заявил в радиоинтервью, что хотя он и не верит, что пророссийский образ мышления является доминирующим в Русском театре Эстонии, но по собственному опыту он может сказать, что на уровне шепота «Русский мир» там присутствует.
Эльмо Нюганен: «Русский мир» не доминирует в Русском театре Эстонии, он присутствует там лишь на уровне шепота
В программе Vikerhommik на Vikerradio Нюганен, который ставил в Русском театре «Мертвые души» Гоголя, сказал, что понимает точку зрения, высказанную несколько недель назад Хендриком Тоомпере, утверждающим, что в Русском театре бушует «Русский мир». По словам Нюганена, он тоже смотрел с близкого расстояния на эту ситуацию, когда режиссировал «Мертвые души», но ему при этом было несколько легче, хотя период последних репетиций пришелся на трудное время, поскольку война началась за три недели до премьеры. Однако поскольку война началась так неожиданно и шокирующе, на репетициях удалось договориться, что все сосредоточатся на работе.
При этом, по словам Нюганена, люди приходили к нему поговорить, и он понимал, как тот или иной член труппы или администрации театра относился к происходящему. Некоторые люди даже не могли занять сразу какую-то позицию. В итоге, считает режиссер, сказался его художественный авторитет, и причастные к созданию спектакля люди сделали все, что нужно было сделать, и постарались сделать так хорошо, как смогли.
Для Нюганена стало большой неожиданностью, когда театр были вынуждены покинуть из-за предположительных политических разногласий с руководством некоторые актеры. Один из них, Виктор Марвин, также сыграл главную роль в «Мертвых душах». «Марвин всегда был открыто проукраинским, он также родился в Украине. Перед премьерой он спрашивал у меня разрешения, можно ли ему пойти на фронт. Я, конечно, не тот человек, который давал разрешение, но вопрос был в том, что его жена ждала ребенка, и, наконец, мы решили, что его передовая линия теперь здесь», - сказал Нюганен.
Позже Марвин позвонил Нюганену и сказал ему, что хочет поставить спектакль на украинском языке для украинских детей. Русский театр отказался в этом участвовать, но спектакль нашел свое место в Эстонском драматическом театре.
Позже с весьма смешанными чувствами Нюганен посмотрел в Русском театре спектакль «Страх и нищета в Третьей империи», поставленный режиссером, эмигрировавшим из России.
По словам Нюганена, ему было несколько странно чувствовать, что ему показывают в Русском драматическом театре произведение искусства, предполагающее, что он должен сопереживать тем людям, которые из страха, а, может, и не из страха, до сих пор голосуют за Путина.
В то же время Нюганен не считает, что пророссийский образ мышления является доминирующим образом мышления в русском театре. «Но то, что он есть, я почувствовал на себе. И не думаю, что скажу что-то такое, что стало бы сюрпризом для людей, которые больше соприкасались с этим театром», - заключил Нюганен. По его словам, «Русский мир» в Русском театре существует скорее на уровне шепота и недоговаривания.