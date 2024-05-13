Эльмо Нюганен: «Русский мир» не доминирует в Русском театре Эстонии, он присутствует там лишь на уровне шепота

В программе Vikerhommik на Vikerradio Нюганен, который ставил в Русском театре «Мертвые души» Гоголя, сказал, что понимает точку зрения, высказанную несколько недель назад Хендриком Тоомпере, утверждающим, что в Русском театре бушует «Русский мир». По словам Нюганена, он тоже смотрел с близкого расстояния на эту ситуацию, когда режиссировал «Мертвые души», но ему при этом было несколько легче, хотя период последних репетиций пришелся на трудное время, поскольку война началась за три недели до премьеры. Однако поскольку война началась так неожиданно и шокирующе, на репетициях удалось договориться, что все сосредоточатся на работе.

При этом, по словам Нюганена, люди приходили к нему поговорить, и он понимал, как тот или иной член труппы или администрации театра относился к происходящему. Некоторые люди даже не могли занять сразу какую-то позицию. В итоге, считает режиссер, сказался его художественный авторитет, и причастные к созданию спектакля люди сделали все, что нужно было сделать, и постарались сделать так хорошо, как смогли.