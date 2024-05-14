Внук лидера Эстонской Советской Социалистической Республики остался главой администрации Путина

Уроженец Эстонии, внук одного из лидеров ЭССР Карла Вайно - Антон Вайно сохранил за собой пост главы администрации президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает во вторник сайт президента РФ.

«Подписаны указы о назначении в руководстве Администрации Президента. Своими указами глава государства назначил: Вайно Антона Эдуардовича - Руководителем Администрации Президента Российской Федерации; Громова Алексея Алексеевича - первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации; Кириенко Сергея Владиленовича - первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации», - сказано в сообщении.

Последним замом Вайно указан Дмитрий Песков - пресс-секретарь Путина.

Антон Вайно работает руководителем путинской администрации с 2016 года после того, как сменил на этом посту бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова.

Антон Вайно встречается с лидером Китая Си Цзиньпином, 17 октября 2018 года, Пекин. Фото: Reuters/ScanPix

После отставки министра обороны Сергея Шойгу вечером 12 мая и назначения Шойгу на должность секретаря Совета безопасности РФ вместе экс-директора ФСБ Николая Патрушева, эксперты допускали, что Патрушев может стать следующим главой путинской администрации.

Вместо этого один из идеологов агрессивной войны в Украине Николай Патрушев, известный своей тягой к конспирологии и теориям заговоров, назначен лишь «помощником Президента Российской Федерации». Бывший всесильный глава спецслужб стал одним из десяти путинских помощников.

Напомним, что глава администрации Путина Антон Вайно находится под санкциями ЕС. Осенью 2022 года Rus.Postimees рассказывал о даче его матери, которая находится в Лохусалу.

Дед бессменного главы администрации Путина Карл Вайно был первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии в 1978-1988 годах.

Сын Карла Вайно и отец Антона Вайно - Эдуард Вайно в 80-е годы работал в советском торгпредстве в Японии, в 1990-1997 годах был представителем «АвтоВАЗа» в США, председателем Делового совета Куба-Россия в Торгово-промышленной палате РФ.

Отец главы администрации президента РФ Эдуард Вайно. Фото: soyuzmash.ru

В настоящее время отец главы путинской администрации остается вице-президентом «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами, параллельно входит в Бюро правления «Союза машиностроителей России», который был создан по инициативе друга Путина, главы «Ростеха» Сергея Чемезова.