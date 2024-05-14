В понедельник министр внутренних дел и социал-демократ Лаури Ляэнеметс ответил в Рийгикогу на запрос депутатов от партии EKRE. Члены EKRE поставили под сомнение причастность спецслужб России к порче имущества, о которой ранее заявляли Полиция безопасности (КаПо) и Государственная прокуратура, и потребовали у министра детальных разъяснений.
Депутаты Рийгикогу не верят, что машины главы МВД и русскоязычного журналиста разбили агенты России
Напомним, что в ночь на 8 декабря 2023 года неизвестные разбили стекла автомобилей, принадлежащих семьям главного редактора русскоязычного Delfi Андрея Шумакова и министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.
КаПо возбудила тогда уголовное дело, а уже 20 февраля 2024 года государственный прокурор Трийну Олев заявила, что задержаны десять подозреваемых в выполнении заданий спецслужб России на территории Эстонии, среди которых лица, повредившие по версии следствия автомобили журналиста и министра. Депутатов от EKRE эта версия не устроила.
«Советник министра внутренних дел Эстонии Воотеле Пяй уже 8 декабря заявил, что личным автомобилем Ляэнеметса пользуются его спутница и дочь. В опубликованной 19 марта на портале ERR статье Софии Сухаревой сказано, что это была не машина Андрея Шумакова, а машина его жены. Однако в ежегоднике КаПо, опубликованного 12 апреля, можно прочитать, что есть основания подозревать, цитирую, что российская спецслужба отдала приказ повредить автомобили министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса и руководителя русскоязычной редакции портала Delfi Андрей Шумакова», - сказал член Рийгикогу от EKRE Яак Валге.
Депутат уточнил, что, по его информации, Андрей Шумаков не имеет водительских прав и поврежденным автомобилем не владеет.
«Довольно много насмешек по поводу того, как министр внутренних дел, или министерство внутренних дел, или КаПо связали разбитые окна двух автомобилей и пришли к выводу, что это была гибридная операция, а не случайность», - сказал Яак Валге в зале парламента.
Министр Лаури Ляэнеметс также сослался на ежегодник КаПо, в котором эстонская спецслужба утверждает, что битье стекол упомянутых автомобилей является частью операции враждебных спецслужб России. С этим связаны также акты вандализма на военном кладбище в Синимяэ.
Ляэнеметс отметил, что министр по определению не может иметь доступа ко всем сведениям уголовного дела, однако о некоторых обстоятельствах он сказать может.
«Под прикрытием обычного преступления завербованные лица пытались посеять смятение и страх в эстонском обществе, но это им не очень удалось. Жизни и здоровью людей не угрожала прямая опасность, но подобные действия иллюстрируют более жестокую тактику, чем это было принято в прошлом. Я могу подтвердить, что совершенно не был заинтересован, чтобы кто-то сломал или уничтожил мое имущество или имущество моей семьи, и я искренне надеюсь, что подобные инциденты никогда больше не повторятся со мной или моей семьей», - заявил Ляэнеметс с трибуны парламента, отвечая на депутатский запрос.
«Также нам известно, что акция представляла собой спланированное и осуществленное российскими спецслужбами нападение на эстонского журналиста и его семью. Я подчеркиваю, что жена журналиста Шумакова также является журналистом, то есть свободная пресса стала мишенью. Цель акции - запугать, посеять страх и тем самым заставить замолчать свободную прессу», - заявил министр.
По словам Ляэнеметса, Россия десятилетиями использовала жесткие методы, чтобы заставить замолчать свободную прессу, и это одна из многих вещей, которой Эстония явно отличается от России.
«Нападения, угрозы и затыкание рта журналистам в Эстонии совершенно исключены. Свобода слова и свободная пресса являются основой демократии. Чтобы у нас была свобода слова и свободная пресса, государство должно четко гарантировать безопасность журналистов и их семей. Этот случай также прямо показывает, что желанием российского государственного аппарата было заставить замолчать свободные эстонские СМИ», - добавил он.
Депутат Валге остался недоволен ответом. Он продолжил спекулировать: «И что еще я думаю: не кажется ли вам, что гипотеза о том, что российские спецслужбы так косвенно атакуют вас и Шумакова, является, как бы сказать, странной? Примерно такой же убедительностью обладал бы вывод, что иранские спецслужбы напали на вашу супругу и Дарью Саар как на активных женщин, чтобы угрожать премьер-министру».
Ляэнеметс посчитал такую шутку неуместной. «Интересно, что вы здесь шутите на такие очень серьезные темы», - сказал он, добавив, что депутаты могут пригласить руководителя КаПо и задать ему интересующие их вопросы напрямую.
Другой депутат от EKRE Варро Вооглайд был еще более категоричен и требовал конкретных фактов. «Трудно поверить, что спецслужбы действуют столь неуклюже. Я, конечно, не знаю, каков уровень российских спецслужб, но это действительно похоже на уровень детского сада. Единственное, что здесь доказано, так это то, насколько неуклюжи эти действия», - сказал он.
Ляэнемест возмутился такой постановкой вопроса и отверг трактовку Вооглайда. Глава МВД пояснил, что следствие ведут КаПо и прокуратура, а не Министерство внутренних дел, поэтому министр не располагает всеми деталям.
«На мой взгляд, неправильно говорить, что данные действия России являются неуклюжими. Может быть, ждем тогда, не знаю, что российские спецслужбы сделают в Эстонии что-нибудь похуже? Нет. Обычно у них есть план, годовой план, они знают, какую деятельность или операции по влиянию они хотят реализовать, или какого результата они хотят достичь, а затем действуют в зависимости от своих способностей, намерений или того, насколько далеко простирается их влияние», - ответил министр.