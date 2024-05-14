Депутаты Рийгикогу не верят, что машины главы МВД и русскоязычного журналиста разбили агенты России

«Нападения, угрозы и затыкание рта журналистам в Эстонии совершенно исключены. Свобода слова и свободная пресса являются основой демократии. Чтобы у нас была свобода слова и свободная пресса, государство должно четко гарантировать безопасность журналистов и их семей. Этот случай также прямо показывает, что желанием российского государственного аппарата было заставить замолчать свободные эстонские СМИ», - добавил он.

Депутат Валге остался недоволен ответом. Он продолжил спекулировать: «И что еще я думаю: не кажется ли вам, что гипотеза о том, что российские спецслужбы так косвенно атакуют вас и Шумакова, является, как бы сказать, странной? Примерно такой же убедительностью обладал бы вывод, что иранские спецслужбы напали на вашу супругу и Дарью Саар как на активных женщин, чтобы угрожать премьер-министру».

Ляэнеметс посчитал такую шутку неуместной. «Интересно, что вы здесь шутите на такие очень серьезные темы», - сказал он, добавив, что депутаты могут пригласить руководителя КаПо и задать ему интересующие их вопросы напрямую.

Другой депутат от EKRE Варро Вооглайд был еще более категоричен и требовал конкретных фактов. «Трудно поверить, что спецслужбы действуют столь неуклюже. Я, конечно, не знаю, каков уровень российских спецслужб, но это действительно похоже на уровень детского сада. Единственное, что здесь доказано, так это то, насколько неуклюжи эти действия», - сказал он.

Ляэнемест возмутился такой постановкой вопроса и отверг трактовку Вооглайда. Глава МВД пояснил, что следствие ведут КаПо и прокуратура, а не Министерство внутренних дел, поэтому министр не располагает всеми деталям.

«На мой взгляд, неправильно говорить, что данные действия России являются неуклюжими. Может быть, ждем тогда, не знаю, что российские спецслужбы сделают в Эстонии что-нибудь похуже? Нет. Обычно у них есть план, годовой план, они знают, какую деятельность или операции по влиянию они хотят реализовать, или какого результата они хотят достичь, а затем действуют в зависимости от своих способностей, намерений или того, насколько далеко простирается их влияние», - ответил министр.