Певец Сергей Маасин, комментируя использование песен Иосифа Кобзона в своих концертах в Эстонии, рассказал Rus.Postimees, что готов продолжать выступать в России, а вина за войну в Украине лежит на Хрущеве и НАТО. Путина певец осуждать не готов.
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Эстонский певец Сергей Маасин о гастролях в России: «Я не вижу там ничего криминального в принципе»
Rus.Postimees уже рассказывал о грядущих в Таллинне концертах, куда зрителей зазывают афиши с народным артистом СССР, «героем ДНР» Иосифом Кобзоном. Продюсер программы «Свет далекой звезды» певец Сергей Маасин рассказал, зачем нужен Кобзон в Эстонии сегодня, а заодно прояснил свою позицию о России, Путине и развязанной им агрессивной войне в Украине.