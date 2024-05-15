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Эстонский певец Сергей Маасин о гастролях в России: «Я не вижу там ничего криминального в принципе»

Иван Скрябин
, журналист
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Певец Сергей Маасин рассказал Rus.Postimees, зачем он сейчас поет в Эстонии песни Иосифа Кобзона, как относится к России, Путину и развязанной им агрессивной войне.
Певец Сергей Маасин рассказал Rus.Postimees, зачем он сейчас поет в Эстонии песни Иосифа Кобзона, как относится к России, Путину и развязанной им агрессивной войне. Фото: sergeimaasin.ee

Певец Сергей Маасин, комментируя использование песен Иосифа Кобзона в своих концертах в Эстонии, рассказал Rus.Postimees, что готов продолжать выступать в России, а вина за войну в Украине лежит на Хрущеве и НАТО. Путина певец осуждать не готов.

Rus.Postimees уже рассказывал о грядущих в Таллинне концертах, куда зрителей зазывают афиши с народным артистом СССР, «героем ДНР» Иосифом Кобзоном. Продюсер программы «Свет далекой звезды» певец Сергей Маасин рассказал, зачем нужен Кобзон в Эстонии сегодня, а заодно прояснил свою позицию о России, Путине и развязанной им агрессивной войне в Украине.

Доска объявлений в одном из магазинов в районе Мустамяэ с афишей концерта «Свет далекой звезды», где обещано исполнение песен Иосифа Кобзона, Таллинн, май 2024 года.
Доска объявлений в одном из магазинов в районе Мустамяэ с афишей концерта «Свет далекой звезды», где обещано исполнение песен Иосифа Кобзона, Таллинн, май 2024 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees
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