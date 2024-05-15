Эстонский певец Сергей Маасин о гастролях в России: «Я не вижу там ничего криминального в принципе»

Rus.Postimees уже рассказывал о грядущих в Таллинне концертах, куда зрителей зазывают афиши с народным артистом СССР, «героем ДНР» Иосифом Кобзоном. Продюсер программы «Свет далекой звезды» певец Сергей Маасин рассказал, зачем нужен Кобзон в Эстонии сегодня, а заодно прояснил свою позицию о России, Путине и развязанной им агрессивной войне в Украине.