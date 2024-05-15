РИХО ТЕРРАС Стоит рассмотреть вопрос об отправке войск в Украину

Перевод: Сергей Светлов

Должность советника президента по вопросам безопасности в Эстонии довольно незаметна, несмотря на название. Это прежде всего роль посредника и координатора между президентом республики, силовыми структурами и соответствующими министерствами. Комментарии о возможном использовании военнослужащих Сил обороны для службы за пределами Эстонии должны исходить прежде всего от представителей исполнительной власти.

Ясно, что ситуация на фронте в Украине сложная. На это прямо повлияло затягивание поддержки со стороны стран-членов НАТО и ЕС. Поэтому обсуждения о том, как предоставить Украине дополнительную поддержку, крайне важны.

Сообщения от президента США и генерального секретаря НАТО, подтверждающие, что альянс не будет вмешиваться, с первых дней полномасштабной войны внушали уверенность лидеру российского режима Путину. На мой взгляд, это очень неправильный стратегический ход.

Если, по словам советника президента по вопросам национальной безопасности, рассматривалась возможность использования наших военнослужащих Сил обороны для какой-либо роли в Западной Украине, трудно поверить, что это его личная фантазия. Почему министр обороны Певкур сразу же поспешил это опровергнуть, мне остается непонятным. Любое проведение красных линий и исключение возможных действий - неразумный путь.

Это более широкий вопрос, который необходимо серьезно обсудить, хотя бы за закрытыми дверями, как внутри страны, так и с союзниками. В любом случае это легитимный вопрос, и советника президента не следует распинать за него. Скорее, от правительства следовало бы ожидать более стратегического взгляда, не исключающего различных вариантов.