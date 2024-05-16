Министерство иностранных дел России прокомментировало принятый Рийгикогу закон, который допускает использование замороженных российских активов для возмещения ущерба нанесенного Украине войной.
«Воровство»: МИД России ответил властям Эстонии на закон о конфискации активов
«Идет широкая дискуссия, которую активно продвигают и в Соединенных Штатах Америки, и в Европейском союзе, и в других странах, где заморожены российские активы. Мы считаем это попранием международного права, устоев международного права. Слово "воровство" не я придумал, и я с ним полностью солидарен, поэтому это незаконно, нелегально», - заявил 16 мая замглавы МИД РФ Александр Панкин. Его слова тиражируют российские государственные СМИ.
Закон, который допускает использования российских активов замороженных на основании санкций, был принят Рийгикогу в среду 15 мая.
В МИД РФ уверены, что Эстония не является ориентиром относительно перспектив принятия аналогичных решений в других странах ЕС.
«Эстония, наверное, не самый важный обладатель активов и абсолютно недружественное государство. Для меня Эстония не показатель вообще ни в какой области», - добавил заместитель Сергея Лаврова.
До вступления новых норм в силу, принятый Рийгикогу закон должен быть одобрен президентом Аларом Карисом.
Ранее объем замороженных в Эстонии российских активов оценивался всего в 30 миллионов евро.
Вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар в январе заявлял, что замороженные в Эстонии активы РФ могут передать Украине через два года.
Перед вторым чтением конституционная комиссия внесла в законопроект поправку, согласно которой решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает МИД в ходе административного производства. В исходной формулировке о разрешении на использование имущества было необходимо ходатайствовать через административный суд.
Согласно закону, для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано, и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; также пострадавшее иностранное государство должно выставить нанесшему ущерб иностранному государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки.
Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующая просьба.
Между Эстонией и ходатайствующим государством должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества.
Помимо этого, должна быть в достаточной мере доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием.
Согласно поправке, Министерство иностранных дел должно будет установить все связанные с имуществом обстоятельства и имущественные отношения и подтвердить отсутствие исключительных обстоятельств, ввиду которых интересы лица перевешивают необходимость применить меру.
Согласно закону, владелец имущества имеет право оспорить решение об использовании имущества в административном суде.
За принятие закона проголосовали 65 членов Рийгикогу, против - трое.