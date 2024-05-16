«Воровство»: МИД России ответил властям Эстонии на закон о конфискации активов

«Идет широкая дискуссия, которую активно продвигают и в Соединенных Штатах Америки, и в Европейском союзе, и в других странах, где заморожены российские активы. Мы считаем это попранием международного права, устоев международного права. Слово "воровство" не я придумал, и я с ним полностью солидарен, поэтому это незаконно, нелегально», - заявил 16 мая замглавы МИД РФ Александр Панкин. Его слова тиражируют российские государственные СМИ.

Закон, который допускает использования российских активов замороженных на основании санкций, был принят Рийгикогу в среду 15 мая.

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В МИД РФ уверены, что Эстония не является ориентиром относительно перспектив принятия аналогичных решений в других странах ЕС.

«Эстония, наверное, не самый важный обладатель активов и абсолютно недружественное государство. Для меня Эстония не показатель вообще ни в какой области», - добавил заместитель Сергея Лаврова.

До вступления новых норм в силу, принятый Рийгикогу закон должен быть одобрен президентом Аларом Карисом.

Ранее объем замороженных в Эстонии российских активов оценивался всего в 30 миллионов евро.

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар в январе заявлял, что замороженные в Эстонии активы РФ могут передать Украине через два года.

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