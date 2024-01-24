Замороженные в Эстонии активы России могут передать Украине через два года

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар объяснил, почему передача российских активов не может начаться уже сейчас, несмотря на то, что соответствующий законопроект уже частично принят в Рийгикогу.
Несмотря на то, что законопроект о передаче Украине замороженных в Эстонии российских активов ранее уже был одобрен правительством и прошел первое чтение в Рийгикогу, передача этих ресурсов Киеву будет возможна не скоро. Об этом сообщил вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар.
«Может потребоваться некоторое время, чтобы создать систему; это может занять один или два года с точки зрения международных договоров. С другими механизмами, возможно, немного меньше, но мы добьемся этого», - цитирует ERR слова Кодара.
Вице-канцлер МИД пояснил, что пока еще не решен вопрос, куда именно будут передаваться конфискованные активы.
«Будет ли это соглашение с Украиной или при Совете Европы будет создан регистр ущерба, через который будет собираться, обрабатываться и компенсироваться весь причиненный Украине военный ущерб», - пояснил юрист.
Представитель МИД Эстонии уточнил, что этот законопроект сложный и касается весьма чувствительных моментов международного права.
«Законопроект пытается сбалансировать два блага. Одно из них – вытекающее из международного права общественное благо, которое обязывает Россию компенсировать ущерб, что она вряд ли захочет сделать. Второе – защита нашей частной собственности», - напомнил Эрки Кодар.
Объем замороженных активов РФ в Эстонии оценивается всего в 30 миллионов евро.
В начале 2024 года стало известно, что Россия активно готовится к судам в Европе в случае начала конфискации ее замороженных активов.
11 января Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон о передаче в государственную собственность этой страны находящегося в Риге «Дома Москвы», который принадлежит правительству российской столицы. Ответные шаги российской стороны «будут жесткими и крайне болезненными для Латвии», заявила после этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В большом интервью Rus.Postimees бывший премьер-министр России, оппозиционер Михаил Касьянов выразил уверенность, что формула по изъятию российских активов в пользу Украины будет найдена в любом случае.
«Думаю, что эти замороженные активы в итоге могут быть использованы в форме каких-то залогов. То есть не в прямую конфискуют. Эти замороженные российские активы могут начать использовать для обеспечения займов, предоставленных Украине, чтобы потом потратить их на компенсации за нанесенный Украине ущерб. Но это вопрос будущего. Прямого удара в виде конфискации не будет. Думаю, что формула скоро будет придумана, - сказал нам неделю назад Касьянов. - Все экономические институты боятся только одного. Как после изъятия будут другие страны относиться к существующей мировой системе экономического спасения стран. К системе, которой многие пользовались. В том числе Россия. Если конфисковать неприкасаемые деньги, а деньги ЦБ считаются неприкасаемыми, т.к. это деньги народа, будет создан прецедент. Такого еще не было».
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кремль потерял доступ к половине своих резервов на сумму около 300 миллиардов долларов.