Замороженные в Эстонии активы России могут передать Украине через два года

«Думаю, что эти замороженные активы в итоге могут быть использованы в форме каких-то залогов. То есть не в прямую конфискуют. Эти замороженные российские активы могут начать использовать для обеспечения займов, предоставленных Украине, чтобы потом потратить их на компенсации за нанесенный Украине ущерб. Но это вопрос будущего. Прямого удара в виде конфискации не будет. Думаю, что формула скоро будет придумана, - сказал нам неделю назад Касьянов. - Все экономические институты боятся только одного. Как после изъятия будут другие страны относиться к существующей мировой системе экономического спасения стран. К системе, которой многие пользовались. В том числе Россия. Если конфисковать неприкасаемые деньги, а деньги ЦБ считаются неприкасаемыми, т.к. это деньги народа, будет создан прецедент. Такого еще не было».