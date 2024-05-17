Накануне правительство Эстонии приняло решение относительно договора о границе с Россией: начать проектирование и строительство участков, которые когда-то планировалось обменять с Россией, сообщает Rus.ERR.
Ляэнеметс: государство застроит участки, которые ранее планировалось обменять с Россией
«Тогда планировалось, что мы можем, например, получить так называемый Саатсеский сапог. Как вы знаете, этот участок сейчас в руках России, и жителям Эстонии приходится через него проезжать. Взамен мы должны были отдать такого же размера участок нашей лесной земли где-то рядом с границей, - сообщил на пресс-конференции правительства министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. - Теперь очевидно, что производить такой обмен с Россией мы больше не намерены, так как принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков».
В конце 2023 года Департамент полиции и погранохраны сообщил Rus.Postimees, что в случае необходимости готов остановить движение транспорта на дороге в Сетомаа, которая проходит по территории РФ через так называемый «Саатсеский сапог».
Rus.Postimees тогда поговорил с местными жителями и узнал, как сейчас живет «Саатсеский сапог» , вспомнил, как он жил вчера и выяснил, кому он вообще нужен.