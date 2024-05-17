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Ляэнеметс: государство застроит участки, которые ранее планировалось обменять с Россией

rus.postimees.ee
Обновлено 17 мая 2024, 11:18
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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Накануне правительство Эстонии приняло решение относительно договора о границе с Россией: начать проектирование и строительство участков, которые когда-то планировалось обменять с Россией, сообщает Rus.ERR.

«Тогда планировалось, что мы можем, например, получить так называемый Саатсеский сапог. Как вы знаете, этот участок сейчас в руках России, и жителям Эстонии приходится через него проезжать. Взамен мы должны были отдать такого же размера участок нашей лесной земли где-то рядом с границей, - сообщил на пресс-конференции правительства министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. - Теперь очевидно, что производить такой обмен с Россией мы больше не намерены, так как принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков».

В конце 2023 года Департамент полиции и погранохраны сообщил Rus.Postimees, что в случае необходимости готов остановить движение транспорта на дороге в Сетомаа, которая проходит по территории РФ через так называемый «Саатсеский сапог».

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