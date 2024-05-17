Ляэнеметс: государство застроит участки, которые ранее планировалось обменять с Россией

«Тогда планировалось, что мы можем, например, получить так называемый Саатсеский сапог. Как вы знаете, этот участок сейчас в руках России, и жителям Эстонии приходится через него проезжать. Взамен мы должны были отдать такого же размера участок нашей лесной земли где-то рядом с границей, - сообщил на пресс-конференции правительства министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. - Теперь очевидно, что производить такой обмен с Россией мы больше не намерены, так как принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков».