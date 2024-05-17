Партия правых выступила с резкой критикой относительно планов новой столичной власти назначить на пост старейшины Ласнамяэ Татьяну Лаврову.
Написала письмо Путину и представляет ценностное пространство Яны Тоом: Партия правых возмущена кандидатом на пост старейшины Ласнамяэ
Перевод: Дмитрий Рая
Социал-демократическая партия выдвинула кандидатом на пост старейшины столичного района Ласнамяэ Татьяну Лаврову, чья предыдущая политическая деятельность и нынешние взгляды находятся в резком противоречии с чувством справедливости эстонского народа и интересами безопасности Эстонской Республики.
В Партии правых обратили внимание, что кандидат в старейшины Ласнамяэ Татьяна Лаврова в интервью ERR призналась, что ей было тяжело наблюдать за переносом Бронзового солдата, угрожавшего безопасности Эстонии, из центра города на кладбище. «Признаюсь честно, мне совершенно не понравилось, как его перенесли. У меня было много плохих эмоций по этому поводу», - сказала Лаврова в интервью.
По мнению Партии правых, из ее интервью вырисовывается политическая позиция Лавровой, не подходящая для руководства эстонской столицы.
В партии считают, что тревожным звоночком можно назвать и ситуацию с вопросом по поводу того, кому, по мнению Лавровой, принадлежит Крым. «Извините, я не поняла вопроса», - парировала она, не сумев ответить по существу.
Лаврова также собирала пожертвования для советских ветеранов войны, организовывала акции «Сделаем!» в оккупированном Крыму и во время их проведения написала письмо Владимиру Путину.
«Очевидно, что человек с таким прошлым не подходит для руководства крупнейшим районом Таллинна, - сказал член правления Партии правых Индрек Луберг. - Зачем вообще нужно было отстранять Центристскую партию от власти, если соцдемы продвигают на влиятельные посты людей, которые ничего не делают для улучшения проевропейского климата в столице?»
Как заявили в Партии правых, это показывает, что «Отечество» и Партия реформ, создавая коалицию с соцдемами в Таллинне, пренебрегли основными причинами смены правительства.
«Соцдемы, которые ранее делили власть с Центристской партией, теперь активно работают над тем, чтобы занять оставленный Центристской партией вакуум и в ментальном пространстве, привлекая к управлению городом явно неподходящих людей», - говорит Луберг.
«Районные старейшины назначаются городской администрацией. Если соцдемы хотят привести в руководство города человека, представляющего ценностное пространство Яны Тоом, то "Отечество" и Партия реформ, которые до сих пор рекламировали себя как проэстонские, обязаны сказать этому кандидату решительное нет», - подчеркнул Луберг.
Луберг напомнил «Отечеству» и Партии реформ, что они обещали своим избирателям, что Таллинн будет проэстонским городом с бюджетом, который не будет тратиться на пропаганду.
«Вы обещали разорвать пищевые цепочки Центристской партии и привести к управлению городом компетентных людей. Сейчас самое время выполнить свое обещание и исключить кандидатуру Татьяны Лавровой на пост старейшины района», - подчеркнул Луберг.