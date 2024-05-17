Написала письмо Путину и представляет ценностное пространство Яны Тоом: Партия правых возмущена кандидатом на пост старейшины Ласнамяэ

Перевод: Дмитрий Рая

Социал-демократическая партия выдвинула кандидатом на пост старейшины столичного района Ласнамяэ Татьяну Лаврову, чья предыдущая политическая деятельность и нынешние взгляды находятся в резком противоречии с чувством справедливости эстонского народа и интересами безопасности Эстонской Республики.

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В Партии правых обратили внимание, что кандидат в старейшины Ласнамяэ Татьяна Лаврова в интервью ERR призналась, что ей было тяжело наблюдать за переносом Бронзового солдата, угрожавшего безопасности Эстонии, из центра города на кладбище. «Признаюсь честно, мне совершенно не понравилось, как его перенесли. У меня было много плохих эмоций по этому поводу», - сказала Лаврова в интервью.

По мнению Партии правых, из ее интервью вырисовывается политическая позиция Лавровой, не подходящая для руководства эстонской столицы.

В партии считают, что тревожным звоночком можно назвать и ситуацию с вопросом по поводу того, кому, по мнению Лавровой, принадлежит Крым. «Извините, я не поняла вопроса», - парировала она, не сумев ответить по существу.

Лаврова также собирала пожертвования для советских ветеранов войны, организовывала акции «Сделаем!» в оккупированном Крыму и во время их проведения написала письмо Владимиру Путину.