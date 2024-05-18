«Где бы ты ни находился, ты ровно там, где и должен быть»: лидер группы СБПЧ о любви к Таллинну и Арво Пярту

- Последний клип у вас в YouTube-канале - запись песни «Злой» с фестиваля в России, где выступили в 2022 году...

- Да.

- Там повторяющийся рефрен: «Выжечь на сердце железом раскаленным четыре горячих слова - "Хочу быть всегда влюбленным"» Два вопроса. О ком эта песня, кто именно злой? И почему вы напоминаете об этом высказывании сейчас - аутотренинг такой, или попытка повлиять и на других тоже?

- Кто именно этот злой, надо спросить участницу группы СБПЧ Женю, она эти строчки написала. Это возлюбленный, который обманул. Но этот клип, он о красивой песне, которую композитор Владимир Горлинский разложил на голоса. Почему сейчас? Просто работа потребовала времени. Чтобы свести это все, как было задумано, с учетом работы над спектаклем сказкой, потребовалось много времени.

- Я послушал после написания новостей, мне полегчало…

- И это хорошо. Сейчас вообще обострились функции любого искусства. Вообще искусство ничего никому не должно. Оно преследует свои цели. Не нужно быть требовательным к искусству. Но если оно воздействует так, как вы описали, это супер! Есть надежда, что мы не передушим друг друга…

- Какая актуальная музыка на русском языке в вашем плеере прямо сейчас?

- (Смотрит) Я слушаю 3H Company. Мне очень нравится группа «Свяотй источник». Странная интересная электронная музыка, которую делает девушка Саша, а ей помогает Саша Зайцев, с которым мы раньше вместе играли. Он музыкант группы «Елочные игрушки».

Вообще я мало русской музыки слушаю. И так было и до переезда. Музыки много, но чтобы я невероятно проникся, не так уж много.

Я очень много слушаю Арво Пярта. Последние пять лет постоянно слушаю Арво Пярта. И когда жил в Эстонии, постоянно ездил в его центр. Мне очень там нравится. Всем рекомендую. И у него не так давно вышел новый альбом на лейбле ЕСМ - Tractus. Горячо всем рекомендую. Прекрасная запись!

Спектакль «Потерянное зеркальце» будет сыгран на сцене Alexela Kontserdimaja 29 мая.