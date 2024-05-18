Ждем лета Электричество в Эстонии снова дороже, чем у соседей

Так, средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 7,2 цента за киловатт-час. В Латвии и Литве цена на биржевое электричество на уходящей неделе была такой же, как в Эстонии, а вот Финляндии более чем вдвое ниже - 3,01 цента за киловатт-час.

Тем не менее, говоря об Эстонии, по сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 8,15 цента за киловатт-час, биржевой тариф снизился на 13%.

Однако летом Эстония может рассчитывать на низкие цены на электроэнергию за счет производства энергии из возобновляемых источников. По крайней мере, так считает директор по торговле энергией и управлению портфелем Eesti Energia Армен Каспаров.

По его словам, хорошая погода в начале апреля привела к рекордному производству энергии из возобновляемых источников. Ветропарки произвели почти столько же электроэнергии, сколько и солнечные, в общей сложности 160 ГВтч зеленой энергии. Ухудшение погоды во второй половине месяца увеличило спрос на электроэнергию и привело к снижению доли производства из возобновляемых источников. Ситуация начала улучшаться по мере того, как зимняя погода сменялась весенней.

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Из-за холодов во второй половине апреля пришлось поддерживать в работе теплоэлектростанции. Ситуация осложнялась тем, что производство более дешевой электроэнергии в регионе все еще ограничено ремонтом важного ядерного реактора Олкилуото-3 в Финляндии.

Согласно прогнозу погоды, май будет соответствовать сезону, поэтому цены на электроэнергию не должны преподнести сюрпризов. Как обычно, с приближением лета ожидается более эффективное производство солнечной и ветряной энергии, что поможет снизить цены на электроэнергию, обещает представитель Eesti Energia.