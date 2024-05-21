На таллиннском Военном кладбище перенесут десятки могил советских солдат

Доступ к памятнику кавалерам ордена Креста Свободы, который был построен в 1940 году, снесен в 1950 году и восстановлен в 1998 году, был невозможен, поскольку могилы советских солдат расположены на всей территории перед памятником. Теперь останки будут перезахоронены на другом участке кладбища Сил обороны.

Директор музея Хеллар Лилль сказал, что раскопки займут примерно неделю, после чего можно будет приступить к восстановлению пути. «Во время перезахоронения с останками будут обращаться достойно, принимая во внимание религиозную и культурную принадлежность павших, - сказал Лилль. - Раскопки начались с молитвы за упокой и будут проводиться в соответствии со всеми традициями».

Планирование места захоронения и памятника кавалерам ордена Креста Свободы началось в 1935 году. Памятник, спроектированный скульптором Юханом Раудсеппом, был завершен в 1940 году, но до его официального открытия началась оккупация, а сам памятник снесли в 1950 году. В течение 1960-х и 1970-х годов похороненные здесь кавалеры ордена Креста Свободы были перезахоронены.

Реставрационные работы по восстановлению памятника по рисункам Юхана Раудсеппа начались в 1994 году. Гранитная часть Креста Свободы была найдена на кладбище в 1962 году и была скрыта до 1995 года, когда ее добавили к памятнику, подлежащему реставрации.