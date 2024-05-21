Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже двух чемоданов на 13 000 евро в Кесклинне, а также о драке между свекровью и невесткой в Нарве. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о начавшимся из-за игры ребенка со спичками пожаре и о ДТП, в результате которого автомобиль опрокинулся на крышу.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража двух чемоданов на 13 000 евро, драка между свекровью и невесткой, начавшийся из-за игры со спичками пожар
Насилие
17 мая поступило сообщение, что 49-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил свою 71-летнюю мать в многоквартирном доме на улице Ууслинна в Ласнамяэ. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
18 мая поступило сообщение, что на Таммсааре-теэ в Мустамяэ 62-летний мужчина избил свою 84-летнюю мать.
19 мая поступило сообщение, что 48-летний мужчина избил 44-летнюю женщину на улице Виру в Кесклинне.
19 мая поступило сообщение, что 25-летний мужчина избил свою 49-летнюю мать в Маарду. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
18 мая поступило сообщение, что 34-летний мужчина избил свою 28-летнюю жену в многоквартирном доме на улице Паэ в Кейла. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
19 мая поступило сообщение, что в поселке Луйге волости Кийли 37-летний мужчина избил свою 33-летнюю сожительницу и ее ребенка. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
19 мая в полицию поступило сообщение, что в Нарве во время совместного употребления алкоголя подрались свекровь и невестка, в результате чего обе получили телесные повреждения.
18 мая в полицию поступил вызов с проспекта Кангеласте в Нарве, где 23-летний мужчина избил 30-летнего. Оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения.
18 мая в полицию поступило сообщение, что в Нарве 62-летняя женщина избила своего мужа.
17 мая в полицию поступило сообщение, что в поселке Аэспа волости Кохила между сестрой и братом возник конфликт, в ходе которого 65-летний мужчина напал на сестру со стулом.
Кражи
17 мая со двора дома на улице Вяйке-Амеэрика в Кесклинне был украден непристегнутый серый велосипед Scott. Первоначальный ущерб составил 1000 евро.
17 мая из кладовки в подвале многоквартирного дома на улице Асундузе в Ласнамяэ были украдены фрезер Makita, рубанок, гвоздезабивной пистолет, аккумуляторная бензопила и лазерный уровень DeWalt. Предварительный ущерб составил 1 735 евро.
18 мая из багажника автомобиля, припаркованного у площади Виру в Кесклинне, были украдены два чемодана. Предварительный ущерб составил 13 000 евро.
19 мая была взломана квартира на улице Вене в Кесклинне, откуда было похищено 7 000 евро.
18 мая из здания на Таллиннском шоссе в Палдиски были украдены строительные инструменты. Первоначальный ущерб составил около 6 000 евро.
18 мая из гаража на улице Тууле в Палдиски был украден черный велосипед с надписью Giant и TCR. Первоначальный ущерб составил 1 500 евро.
18 мая из мастерской в поселке Саку в волости Саку была украдена электроника: две кофемашины Jura We8, ноутбук Dell, планшет Lenovo, два телевизора Samsung (55 и 75 дюймов). Первоначальный ущерб составил 5070 евро.
В полицию поступило сообщение, что 3 мая с книжного фестиваля на улице Кастани в Тарту были украдены книги. Ущерб составил 1549 евро.
16 мая в волости Тарту была обнаружена кража водяного насоса и сантехнического шланга. Ущерб составил 300 евро.
19 мая в полицию поступило сообщение, что в магазине на улице Нийду в Пярну 29-летний мужчина набрал в тележку различные товары и вышел из магазина через входные ворота, не заплатив за товары. Ворота открыл 49-летний мужчина. Охранник магазина задержал 49-летнего мужчину, а также была возвращена большая часть товаров из тележки. Позднее полицейские задержали 29-летнего соучастника как подозреваемого в совершении преступления. Размер нанесенного ущерба уточняется.
В полицию поступило сообщение, что в начале мая с двух государственных лесных участков в волости Кехтна было украдено 1100 саженцев березы и 1900 саженцев ели. Ущерб составил 941 евро.
Мошенничество
13 мая в полицию обратилась 45-летняя женщина из Йыгева, которая продавала платье на Facebook Marketplace. Она договорилась с покупателем о доставке через Venipak. Для этого покупатель отправил продавцу ссылку, куда она должна была ввести свои PIN-коды. После этого с ее счета исчезло 4500 евро.
Поджог
19 мая в полицию поступило сообщение, что в частном доме в Эммасте волости Хийумаа произошел конфликт между членами семьи, в ходе которого 61-летний мужчина пытался поджечь помещение бензином, подвергнув опасности жену и совершеннолетнего сына. Сыну удалось сразу потушить пожар. Полиция задержала 61-летнего мужчину как подозреваемого в совершении преступления.
Безопасность на границе
18 мая пограничники на контрольном пункте «Лухамаа» проверили автомобиль с немецкими номерами и его водителя. В ходе дополнительной проверки было обнаружено, что водительское удостоверение мужчины полностью поддельное, и документ был изъят. Поскольку водитель согласился заменить возможное наказание штрафом в размере 240 евро в государственную казну, уголовное дело не было возбуждено. Кроме того, машина была не зарегистрирована в установленном порядке, и человеку был назначен штраф в размере 80 евро в упрощенном порядке. Водителя вместе с машиной направили в Эстонию для получения транзитных номеров.
18 мая на контрольном пункте «Койдула» при проверке документов гражданина Узбекистана пограничники обнаружили, что человек нелегально находился в Шенгенской зоне в течение семи дней, один из которых провел в Эстонии. Ему было составлено предписание о выезде из Эстонии, наложен запрет на въезд на три года, после чего он отправился в Россию.
На выходных пограничники обнаружили семь незаконных пересечений временной контрольной линии на реке Нарва. Всем капитанам маломерных судов были выписаны штрафы.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили пятерых граждан Молдовы, пятерых граждан Украины, четырех граждан России, четырех граждан Бразилии, одного гражданина Колумбии, одного гражданина Казахстана, одного гражданина США и одного гражданина Парагвай.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
ДТП
17 мая в 16:29 спасатели прибыли на место дорожно-транспортного происшествия в деревне Типу волости Пыхья-Сакала. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся несколько раз, в результате чего двери автомобиля заблокировались. Спасатели начали открывать двери, чтобы скорая могла добраться до водителя, и помогли перенести пострадавшего на вакуумный матрас. Спасатели очистили дорогу от обломков и убрали аварийный автомобиль с дороги к 17:35.
18 мая в 05:51 спасатели поспешили в деревню Пааксима волости Пыхья-Сакала, где автомобиль опрокинулся на крышу, и два человека внутри не могли выбраться. Спасатели сняли лобовое стекло автомобиля, чтобы освободить пострадавших, и передали их на осмотр скорой помощи. К сожалению, люди, пришедшие на помощь пострадавшим, также получили легкие травмы. С ними также занималась скорая помощь. Спасатели поставили автомобиль на колеса и очистили дорогу от обломков.
Пожары
18 мая в 16:57 спасатели получили вызов к заброшенному зданию на Тартуском шоссе в Кесклинне, откуда с второго этажа были видны пламя и дым. Спасатели Кесклинна прибыли на место и вошли в здание в дымозащитной экипировке. На втором этаже горел мусор, который быстро был потушен струей воды.
18 мая в 14:13 в Центр тревоги поступило сообщение, что в лесу у улицы Раудтее в поселке Клоога волости Ляэне-Харью виден столб дыма. Огонь был замечен из диспетчерской башни аэродрома Эмари. На вызов отреагировали четыре профессиональных и четыре добровольческих спасательных команд. Тушение было начато в трех секторах. Горели лес и почва. Подъехать к месту горения на больших грузовиках было сложно, поэтому для контроля линии огня использовались квадроциклы. Лесной пожар был локализован к 15:30 и потушен к 19:30.
18 мая в 15:29 спасатели выехали улицу Нехату в деревню Нехату волости Йыэляхтме, откуда поступило сообщение о пожаре в двухэтажном каменном доме. Пожар начался в прихожей дома, где жители уже начали тушение с помощью огнетушителей. Спасатели Ласнамяэ и Мууга быстро локализовали основной очаг пожара и приступили к вскрытию стен и кровельных конструкций для обнаружения очагов огня. Также были проверены другие квартиры в доме. Последние спасатели покинули место происшествия в 16:09. Вероятно, пожар начался из-за курения в подъезде. Никто в пожаре не пострадал.
18 мая в 7:06 спасатели отправились в деревню Химмасте волости Пыльва, чтобы потушить загоревшийся автомобиль. Возгорание в моторном отсеке Volkswagen, возникшее по неизвестной причине, было потушено к 7:38.
19 мая в 00:25 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в бане в деревне Кибена волости Отепя. К моменту прибытия спасателей баня практически сгорела, остался только каркас. К 01:19 спасатели потушили пожар в бане размером 5х5 метров. Причина пожара не известна.
19 мая в 15:18 поступило сообщение о лесном пожаре в деревне Рулли волости Тырва. Из-за игры ребенка со спичками начался пожар, который распространился на площадь около 450 квадратных метров. Пожар был потушен к 15:46.