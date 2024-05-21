СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража двух чемоданов на 13 000 евро, драка между свекровью и невесткой, начавшийся из-за игры со спичками пожар

В полицию поступило сообщение, что в начале мая с двух государственных лесных участков в волости Кехтна было украдено 1100 саженцев березы и 1900 саженцев ели. Ущерб составил 941 евро.

Мошенничество

13 мая в полицию обратилась 45-летняя женщина из Йыгева, которая продавала платье на Facebook Marketplace. Она договорилась с покупателем о доставке через Venipak. Для этого покупатель отправил продавцу ссылку, куда она должна была ввести свои PIN-коды. После этого с ее счета исчезло 4500 евро.

Поджог

19 мая в полицию поступило сообщение, что в частном доме в Эммасте волости Хийумаа произошел конфликт между членами семьи, в ходе которого 61-летний мужчина пытался поджечь помещение бензином, подвергнув опасности жену и совершеннолетнего сына. Сыну удалось сразу потушить пожар. Полиция задержала 61-летнего мужчину как подозреваемого в совершении преступления.

Безопасность на границе

18 мая пограничники на контрольном пункте «Лухамаа» проверили автомобиль с немецкими номерами и его водителя. В ходе дополнительной проверки было обнаружено, что водительское удостоверение мужчины полностью поддельное, и документ был изъят. Поскольку водитель согласился заменить возможное наказание штрафом в размере 240 евро в государственную казну, уголовное дело не было возбуждено. Кроме того, машина была не зарегистрирована в установленном порядке, и человеку был назначен штраф в размере 80 евро в упрощенном порядке. Водителя вместе с машиной направили в Эстонию для получения транзитных номеров.