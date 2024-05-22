Согласна, что изменение климата – огромная проблема, а в будущем – основная причина массовой миграции. Когда вся Африка двинется к нам, то, наверное, избиратели EKRE не сильно обрадуются.

Думаю, что Эстонии надо корректировать комплекс первого ученика в классе. Он абсолютно ужасен! Мы не справляемся с зеленым переходом. Имею в виду всю Эстонию. Закрытие сланцевого сектора ставит под угрозу до 40% рабочих мест Ида-Вирумаа, то есть примерно 20 000. Всего в этом секторе 55 000 рабочих мест. Зеленый переход предполагает создание 1300 рабочих мест. То есть, 20 000 человек уходит, 1300 приходит.

В фонде ЕС предусмотрено на переход 354 миллиона евро. Это меньше, чем отрасль заплатила в госбюджет налогами в 2022 году. То есть, выделяются копейки! Не говоря уже о том, как медленно идут дела.

И это касается всей Европы. Наши политические амбиции бегут впереди экономики. Это просто разваливает Европу!

Все решения были приняты в 2019 году – до ковида, энергокризиса и войны в Украине. Эти три фактора Европу сильно подкосили. Если мы сейчас не скорректируемся, это будет очень плохо. Как мы помним, экономическая нестабильность приводит к разным неприятным вещам типа брекзитов.

Этого не надо позволять. Не стоит забывать, что идеология дорого обходится. Мы хорошо это помним по одному другому союзу, где мы родились.