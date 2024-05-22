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ЕВРОДЕБАТЫ–24 Тоом и Осиновский поспорили о том, что разваливает Европу (1)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Осиновский: Эстония станет лидером ЕС в зеленой сфере
  • Тоом: Эстонии пора избавляться от комплекса отличника

Rus.Postimees продолжает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Ведущие политики Центристской и Социал-демократической партий обсудили в студии экономические вызовы, конфискацию российских активов и влияние зеленой повестки на жизнь европейцев.

В дебатах приняли участие евродепутат Яна Тоом (кандидат от Центристской партии) и мэр Таллинна Евгений Осиновский (кандидат от Социал-демократической партии). 

Фрагменты беседы:

– Нужны ли Европе изменения в зеленой политике, учитывая негативное влияние на экономику?

Евгений Осиновский: – Альтернативы этой реформе нет. Бороться с глобальным потеплением можно только такими мерами. Конечно, не все регуляции ЕС продуманы, поэтому каждая страна должна сама искать правильные решения в зеленом контексте, будь это сельское хозяйство, энергетика или что-то еще.

– Правильно ли мы делаем, перечеркивая собственные природные источники энергии?

Евгений Осиновский: – Наоборот, мы их развиваем. Сегодня, в солнечный день, почти 100% наших потребностей в энергии обеспечены солнечными панелями. В будущем наш портфель солнечной энергии станет еще разнообразнее.

Мы желали бы увидеть даже больше амбиций в этом направлении! К 2023 году будут развиты дополнительные мощности. Думаю, что Эстония станет одним из лидеров в этой сфере. Это обеспечит страну более дешевой энергией и повысит конкурентоспособность. И это не значит, что у нас не должно быть управляемых мощностей. Портфель будет сбалансированным.

Яна Тоом: – Слушая всё это, вспомнилось: а еще мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей (цитата из песни Юрия Визбораприм.ред.). Балет и вправду у нас хорош, Евгений Гриб – прекрасен! Но дело-то не в этом.

Согласна, что изменение климата – огромная проблема, а в будущем – основная причина массовой миграции. Когда вся Африка двинется к нам, то, наверное, избиратели EKRE не сильно обрадуются.

Думаю, что Эстонии надо корректировать комплекс первого ученика в классе. Он абсолютно ужасен! Мы не справляемся с зеленым переходом. Имею в виду всю Эстонию. Закрытие сланцевого сектора ставит под угрозу до 40% рабочих мест Ида-Вирумаа, то есть примерно 20 000. Всего в этом секторе 55 000 рабочих мест. Зеленый переход предполагает создание 1300 рабочих мест. То есть, 20 000 человек уходит, 1300 приходит.

В фонде ЕС предусмотрено на переход 354 миллиона евро. Это меньше, чем отрасль заплатила в госбюджет налогами в 2022 году. То есть, выделяются копейки! Не говоря уже о том, как медленно идут дела.

И это касается всей Европы. Наши политические амбиции бегут впереди экономики. Это просто разваливает Европу!

Все решения были приняты в 2019 году – до ковида, энергокризиса и войны в Украине. Эти три фактора Европу сильно подкосили. Если мы сейчас не скорректируемся, это будет очень плохо. Как мы помним, экономическая нестабильность приводит к разным неприятным вещам типа брекзитов.

Этого не надо позволять. Не стоит забывать, что идеология дорого обходится. Мы хорошо это помним по одному другому союзу, где мы родились.

Если мы хотим что-то изменить, нужно иметь два комплекса мер – запрещающие и предлагающие альтернативу. Европа альтернативу не предлагает! Мы верим в невидимую руку рынка. Мы говорим: к 2035 году не будет моторов внутреннего сгорания, электромобили появятся сами собой. И они появляются, но из Китая! Каждый четвертый электромобиль – из Китая. И производят их там не самым зеленым образом, да и еще и с использованием рабского труда.

В Европе не хватает зарядных станций и т.д. То есть, зеленый курс неизбежно будет корректироваться!

Евгений Осиновский: – Хотя Яна и очень радикально выразилась, спорить особо не с чем. Понятно, что зеленый курс постоянно корректируется. Развитие технологий приводит к пересмотру планов. Неоспоримо только то, что сегодня сланцевая и угольная энергетика – уже неконкурентоспособны. Котлы в Нарве стоят, сектор в минусе. С другой стороны, цены на возобновляемую энергию значительно упали и продолжат снижаться. Это факт.

Яна Тоом: – Солнечные панели – далеко не самое прекрасное изобретение. Они уродуют ландшафт, их утилизация – дорогое удовольствие. Так же и с литиевыми двигателями. Это всё не так прекрасно, как кажется.

Можно носить шубу из искусственного меха, но надо знать, что она разлагается в природе 500 лет. В отличие от норки. Это тоже надо учитывать.

– Накануне министр обороны Ханно Певкур (кандидат от Партии реформ) признал, что усиление военной повестки плохо влияет на экономику ЕС. При этом Европа переходит в режим военной экономики. Во что всё это выльется?

Евгений Осиновский: – Европа переходит на военную экономику исходя из объективной ситуации. 70 лет мы использовали потенциал мирного времени, развивая многие другие сферы. Теперь приоритеты изменились. За счет каких сфер будут делаться инвестиции в оборону – это отдельный вопрос, в том числе идеологический. С точки зрения социал-демократов, одно не должно быть в ущерб другому. Нужны дополнительные финансовые инструменты, чтобы инвестировать в оборону.

– Но не из воздуха же деньги брать?

Евгений Осиновский: – В Эстонии мы говорим об этом в контексте введения временного налога на оборону. В таком случае инвестиции не придется делать за счет образования, социальной сферы и т.д. Это единственная альтернатива.

Не нужно утрировать ситуацию с ростом расходов. Если доля отчислений на оборону выросла с 2 до 3% от ВВП, то на образование мы тратим 6%, на здравоохранение – около 7%, на соцзащиту – больше 10% от ВВП.

Яна Тоом: – Говорить о процентах роста в условиях долго падающей экономики – это лукавство. Наш процентный рост ничто в ситуации, когда экономика валится. Это не приносит нам больше денег. Призывая другие страны инвестировать какой-то процент в оборону, мы забываем, что многие страны, в отличие от Эстонии, показывают экономический рост.

Важнее говорить не о военной экономике, а о военной истерии. Если военная экономика кормит и развивается, дает прирост ВВП, то пусть она будет! Вопрос упирается в системные проблемы внутри ЕС. Правила ВТО запрещают оказание госпомощи своим предприятиям. На эти правила плюют наши конкуренты и союзники: Китай, США и много кто еще. Европа этого не делает. Принципы надо пересматривать.

Евгений Осиновский: – В случае военной экономики имеется в виду перенаправление всех общественных ресурсов в эту сферу. Ничего подобного в Европе не предвидится.

– Это пустые разговоры?

Евгений Осиновский: – Это не пустые разговоры, но поскольку мы напрямую в войне не участвуем, то на фоне повышения расходов на оборону вся остальная жизнь в Европе не должна остановиться.

Если говорить о стратегической автономии Европы, то в некоторых стратегических сферах развития Евросоюз утратил конкурентоспособность. Например, это касается микропроцессоров. Здесь может крыться серьезный риск для Европы. Думаю, что ряд подходов нужно пересмотреть.

– Поясните, какая стратегическая автономия нам нужна?

Яна Тоом: – Хотелось бы ни от кого не зависеть. Нужно максимально уменьшить всевозможные зависимости. Это касается энергетики, чипов, производства лекарств, военной сферы и т.д. В результате глобализации образовалось огромное количество зависимостей. И сейчас мы по факту замещаем одни зависимости другими.

Евгений Осиновский: – Мы не просчитали все накопленные с 90-х риски, которые сегодня реализуются в некоторых сферах и выливаются в зависимость от США, Китая и т.д. Так что теперь Европе нужно развивать автономию.

Подробнее в повторе!

Фрагмент о конфискации российских активов начинается с 25-й минуты.

Евродебаты–24: Яна Тоом vs Евгений Осиновский / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata
Евродебаты–24: Яна Тоом vs Евгений Осиновский / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata Фото: Eero Vabamägi
  • Накануне министр обороны Ханно Певкур (кандидат от Партии реформ) признал, что усиление военной повестки плохо влияет на экономику ЕС. Во что выльется переход в режим военной экономики?
  • Где брать деньги? За счет чего покрывать растущие оборонные и прочие расходы? 
  • Социал-демократы уже не раз предлагали ввести налог на оборону в Эстонии. Поддержат ли такую идею в Европе? 
  • Конфискация российских активов одобрена на уровне ЕС. Чем это чревато? Просчитывались ли последствия?
  • Как повышать конкурентоспособность европейских предприятий?
  • Разрешимы ли проблемы в сфере энергетики?
  • Возможны ли изменения в зеленой политике ЕС?
  • Нужна ли Евросоюзу новая социальная политика?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata 

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