Согласна, что изменение климата – огромная проблема, а в будущем – основная причина массовой миграции. Когда вся Африка двинется к нам, то, наверное, избиратели EKRE не сильно обрадуются.
Думаю, что Эстонии надо корректировать комплекс первого ученика в классе. Он абсолютно ужасен! Мы не справляемся с зеленым переходом. Имею в виду всю Эстонию. Закрытие сланцевого сектора ставит под угрозу до 40% рабочих мест Ида-Вирумаа, то есть примерно 20 000. Всего в этом секторе 55 000 рабочих мест. Зеленый переход предполагает создание 1300 рабочих мест. То есть, 20 000 человек уходит, 1300 приходит.
В фонде ЕС предусмотрено на переход 354 миллиона евро. Это меньше, чем отрасль заплатила в госбюджет налогами в 2022 году. То есть, выделяются копейки! Не говоря уже о том, как медленно идут дела.
И это касается всей Европы. Наши политические амбиции бегут впереди экономики. Это просто разваливает Европу!
Все решения были приняты в 2019 году – до ковида, энергокризиса и войны в Украине. Эти три фактора Европу сильно подкосили. Если мы сейчас не скорректируемся, это будет очень плохо. Как мы помним, экономическая нестабильность приводит к разным неприятным вещам типа брекзитов.
Этого не надо позволять. Не стоит забывать, что идеология дорого обходится. Мы хорошо это помним по одному другому союзу, где мы родились.
Если мы хотим что-то изменить, нужно иметь два комплекса мер – запрещающие и предлагающие альтернативу. Европа альтернативу не предлагает! Мы верим в невидимую руку рынка. Мы говорим: к 2035 году не будет моторов внутреннего сгорания, электромобили появятся сами собой. И они появляются, но из Китая! Каждый четвертый электромобиль – из Китая. И производят их там не самым зеленым образом, да и еще и с использованием рабского труда.