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При ударах по Харькову пострадали 11 человек, раненому водителю автобуса ампутировали обе ноги

rus.postimees.ee
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Полицейские работают на месте обстрела жилого квартала в Харькове, Украина, 22 мая 2024 года.
Полицейские работают на месте обстрела жилого квартала в Харькове, Украина, 22 мая 2024 года. Фото: SERGEY KOZLOV

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 819-го дня войны, 22 мая.

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