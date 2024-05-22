Эстония решила перекрыть движение по дороге, проходящей по территории России

Решение принято в связи с тем, что ратификация договора о границе и обмен территориями теперь вряд ли возможен.

Читайте также Эстония Эстония готова перекрыть дорогу на территории России

Через Саатсеский сапог в районе деревни Саатсе проходит построенная в советское время дорога Вярска-Саатсе, при движении по которой местным жителям приходится на километровом участке пересекать российскую территорию. Если же Россия запретит проезд, то ближайшая объездная дорога вынудит делать крюк в 30 км.

Теперь правительство решило построить пограничное ограждение в том числе вокруг Саатсеского сапога, а также построить вокруг него объездную дорогу, которой смогли бы пользоваться местные жители.