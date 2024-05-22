Ср, 22.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Эстония решила перекрыть движение по дороге, проходящей по территории России

rus.postimees.ee
Copy
Между Эстонией и Россией существует соглашение, согласно которому по дороге на так называемом Саатсеском сапоге можно ездить на автомобилях и велосипедах, но не ходить пешком.
Между Эстонией и Россией существует соглашение, согласно которому по дороге на так называемом Саатсеском сапоге можно ездить на автомобилях и велосипедах, но не ходить пешком. Фото: Arvo Meeks

Эстония решила расширить работы по обустройству восточной границы на т.н. Саатсеский сапог - имеющий форму сапога участок российской территории, вдающийся в Выруский уезд Эстонии, который ранее планировалось обменять в случае ратификации договора о границе с РФ так, чтобы он отошел Эстонии, пишет Rus.ERR.

Решение принято в связи с тем, что ратификация договора о границе и обмен территориями теперь вряд ли возможен.

Читайте также

Через Саатсеский сапог в районе деревни Саатсе проходит построенная в советское время дорога Вярска-Саатсе, при движении по которой местным жителям приходится на километровом участке пересекать российскую территорию. Если же Россия запретит проезд, то ближайшая объездная дорога вынудит делать крюк в 30 км.

Теперь правительство решило построить пограничное ограждение в том числе вокруг Саатсеского сапога, а также построить вокруг него объездную дорогу, которой смогли бы пользоваться местные жители.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх