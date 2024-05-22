Фирма Stark Logistics, из-за которой вокруг Каи Каллас разразился скандал, увязла в долгах

В августе стало известно, что Stark Logistics осуществляет перевозки между Россией и ЕС несмотря на продолжающуюся войну. Это делалось в первую очередь для того, чтобы помочь материнской компании Metaprint в России завершить обслуживание контрактов, которые там оставались активными. Кристьян Крааг, генеральный директор компании, ранее заявлял, что компания прекратила перевозки в РФ в конце августа.