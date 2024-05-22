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Россия меняет свои границы на Балтике. Что об этом говорит международное право?

Иван Скрябин
, журналист
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Военнослужащие российской армии десантируются на остров Гогланд в рамках морских десантных учений ВС РФ в Финском заливе, 26 августа 2020 года.
Военнослужащие российской армии десантируются на остров Гогланд в рамках морских десантных учений ВС РФ в Финском заливе, 26 августа 2020 года. Фото: SCANPIX

Громкую новость о желании Минобороны РФ пересмотреть прежние границы России в Балтийском море для Rus.Postimees прокомментировал кандидат юридических наук по международному праву, адвокат, который, в том числе, работает в международных судах в Гааге, Сергей Голубок.

Новость о желании России пересмотреть свои морские границы пришла утром 22 мая. Она вызвала обеспокоенность дипломатов Финляндии и Литвы. «Мы сохраняем спокойствие», - заявил в свою очередь министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Как ситуация выглядит с точки зрения норм международного права нам рассказал специалист по международному праву.

Адвокат и специалист по международному праву Сергей Голубок во время работы в Международном уголовном суде в Гааге.
Адвокат и специалист по международному праву Сергей Голубок во время работы в Международном уголовном суде в Гааге. Фото: из личного архива Сергея Голубка
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