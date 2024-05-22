Россия меняет свои границы на Балтике. Что об этом говорит международное право?

Новость о желании России пересмотреть свои морские границы пришла утром 22 мая. Она вызвала обеспокоенность дипломатов Финляндии и Литвы. «Мы сохраняем спокойствие», - заявил в свою очередь министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Как ситуация выглядит с точки зрения норм международного права нам рассказал специалист по международному праву.